„Er musste mir diesen Schmerz zufügen“Michelle über das plötzliche Liebes-Aus mit Eric Philippi

Monate nach dem Scheitern ihrer Beziehung mit Eric Philippi hat sich die frühere Schlagersängerin Michelle im Podcast „Ungefiltert on fire“ detailliert zu den Umständen und den emotionalen Folgen geäußert. Das Liebes-Aus traf sie nach eigener Aussage völlig unvorbereitet. „Drei Wochen vorher hatte er mir noch einen Heiratsantrag gemacht“, schilderte die 54-Jährige den zeitlichen Ablauf, bevor die Trennung folgte.

Michelle nach Trennung von Eric Philippi: „Bin auf allen Vieren gekrochen“

In dem Gespräch beschreibt die Künstlerin drastisch, wie massiv sie die Situation damals aus der Bahn warf. „Das musste er aber tun, weil ich sonst...“, setzte Michelle an, hielt kurz inne und formulierte neu: „Er musste mir diesen Schmerz zufügen. Ich musste durch diesen Schmerz durchgehen. Jetzt glaube ich aber, dass die gedacht haben, dass das einfacher für mich ist.“ Wen sie mit „die“ genau meinte, ließ sie in dem Gespräch offen.

Dies sei damals jedenfalls „ganz ganz ganz schlimm“ für sie gewesen. Die psychische Belastung schlug unmittelbar in körperliche Symptome um: Sie sei in ihrer Wohnung auf allen Vieren gekrochen, habe kaum noch Luft bekommen, und der Schmerz in ihrer Brust sei so stark gewesen, dass sie dachte, sie würde sterben.

Neuer Lebensabschnitt abseits der Schlagerbranche

Die Krise markiert für die Musikerin auch den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt: Nach dem Ende ihrer Schlagerkarriere arbeitet sie unter dem Namen „Wakan“ mittlerweile als Heilerin und bietet spirituelle Beratungen an. Am 14. November 2026 folgt mit dem Talk-Format „Nachtgedanken Live“ in St. Wendel zudem ihr nächster Bühnenauftritt abseits des Gesangs.

Erst ein Antrag, dann die Trennung: Michelle und Eric Philippi bei einem Auftritt. (Archivbild) Copyright: IMAGO/BOBO

Ein Comeback in der Schlagerbranche wird es ihrer Aussage nach definitiv nicht mehr geben, unter anderem auch, weil sie das Geschäft inzwischen als unerträgliche, von Neid und Perfektionsdruck geprägte Scheinwelt empfindet.

Michelle begründete ihren endgültigen Abschied damit, nicht mehr im Mittelpunkt stehen oder sich verstellen zu wollen, sondern geerdet und echt zu bleiben.

Zudem beklagte die 54-Jährige das verloren gegangene Gemeinschaftsgefühl unter den Kollegen: Während zu ihren Anfangszeiten noch ein familiärer Zusammenhalt geherrscht habe, dominiere heute nur noch Missgunst. Niemand gönne dem anderen mehr den Erfolg und man bekomme sofort Gegenwind zu spüren, weshalb sie die großen Bühnen und den Applaus keineswegs vermisse.