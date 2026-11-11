Vor „Wetten, dass..?“Bill Kaulitz verrät erste „freizügige“ Details zu seinem ZDF-Auftritt

Bill und Tom Kaulitz haben verraten, was die Zuschauer am 5. Dezember erwartet. Dann stehen die Zwillingsbrüder erstmals als Moderatoren der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ vor der Kamera. In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ gaben die 37-Jährigen erste Einblicke in die Planungen. Es ging um prominente Gäste und darum, wie die Samstagabendshow modisch aussehen soll.

Einen internationalen Star haben die Musiker nach eigenen Angaben bereits gewonnen: Es gebe „eine ganz große Zusage“. Darüber hinaus stellten die beiden weiteren Besuch aus der Filmmetropole in Aussicht. Wer genau kommt, behielten die Brüder vorerst für sich.

Mindestens ebenso viel Gesprächsstoff wie die Gästeliste lieferte die Frage nach der Garderobe. Ausführlich sprachen die Musiker darüber, in welchen Outfits sie bei der großen Live-Sendung auftreten wollen. Auslöser waren Medienberichte über ein Konzert ihrer Band Tokio Hotel in der Berliner Uber Arena.

Bill Kaulitz plant Lederlook für „Wetten, dass..?“

Bei diesem Auftritt trug Sänger Bill Kaulitz ein auffälliges Lederoutfit in Pink und Schwarz. Danach kündigte er an, auch bei der ZDF-Show modisch genau diesen Weg einschlagen zu wollen. Mit einem dezenten Auftritt ist also kaum zu rechnen.

Dasselbe Stück werde es zwar nicht sein, stellte Bill Kaulitz im Podcast klar, wohl aber ein vergleichbarer Look. „Ihr könnt euch auf was gefasst machen“, sagte der Musiker und legte nach: „Die Pobacken könnten rausgucken ...“ Tom Kaulitz bestätigte die Ankündigung seines Bruders: „Es könnte freizügig werden.“

Tom Kaulitz kündigt an: „Es könnte freizügig werden“

„Ich moderiere, in was auch immer ich möchte“, betonte Bill Kaulitz selbstbewusst. Bei der Auswahl will sich der Sänger nicht reinreden lassen, er beansprucht freie Hand und will offenbar modisch aus dem Vollen schöpfen. Drei Ensembles hat er für die rund dreistündige Hauptausgabe bereits im Gepäck. Die sollen es offenbar in sich haben: „Da könnt ihr euch drauf freuen, es wird Couture.“

Übertragen wird die Live-Sendung aus der Halle Messe in Halle (Saale) am Samstag, 5. Dezember, ab 20.15 Uhr. Schon um 19.25 Uhr beginnt im ZDF das Vorprogramm: „Wetten, dass..? - Der Countdown“ mit den Moderatoren Janin Ullmann und Marvin Fischer. (jag)