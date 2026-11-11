Tony Montana aus „Scarface“ war gestern: In „The Hateful Eight“ schickt Quentin Tarantino acht zwielichtige Gestalten in einen Schneesturm – und lässt sie in einer abgelegenen Hütte aufeinanderprallen.

Was zunächst wie ein klassischer Western beginnt, entwickelt sich zu einem ebenso raffinierten wie blutigen Kammerspiel. Samuel L. Jackson, Kurt Russell und Jennifer Jason Leigh liefern sich ein explosives Katz-und-Maus-Spiel, bei dem niemandem zu trauen ist.

„The Hateful Eight“: Brutaler Western sorgte für Schlagzeilen

Die Geschichte spielt einige Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg in Wyoming. Der Kopfgeldjäger John Ruth (Kurt Russell), genannt „The Hangman“, ist mit seiner Gefangenen Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) auf dem Weg nach Red Rock. Für die lebend ausgelieferte Verbrecherin winkt eine hohe Belohnung.

Unterwegs nimmt Ruth den ehemaligen Unionssoldaten und Kopfgeldjäger Major Marquis Warren (Samuel L. Jackson) sowie Chris Mannix (Walton Goggins) in seiner Kutsche mit, der behauptet, der neue Sheriff der Stadt zu sein.

Tim Roth und Walton Goggins als zwei der zwielichtigen Gestalten, die in Quentin Tarantinos Western „The Hateful Eight“ (2015) aufeinandertreffen. (Archivbild) Copyright: imago images/Everett Collection

Ein heftiger Schneesturm zwingt die Reisenden schließlich, in Minnies Miederwarenladen Schutz zu suchen. Dort haben sich bereits vier weitere Männer verschanzt: der Mexikaner Bob (Demián Bichir), der Cowboy Joe Gage (Michael Madsen), der Henker Oswaldo Mobray (Tim Roth) und der ehemalige Südstaatengeneral Sanford Smithers (Bruce Dern). Schon bald wird klar, dass nicht alle Anwesenden die Wahrheit über ihre Identität und ihre Absichten erzählen.

Ennio Morricone gewann seinen ersten Oscar

Mit „The Hateful Eight“ kehrte Tarantino zum Western zurück, nachdem er bereits mit „Django Unchained“ (2012) das Genre neu interpretiert hatte. Anders als in vielen klassischen Western spielt sich ein Großteil der Handlung an einem einzigen Schauplatz ab. Lange Dialoge, gegenseitiges Misstrauen und überraschende Wendungen bestimmen das Geschehen, bevor die Situation immer weiter eskaliert.

Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh und Tim Roth in Quentin Tarantinos ebenso düsterem wie schwarzhumorigem Western „The Hateful Eight“ (2015). (Archivbild) Copyright: imago images/Everett Collection

Besonders aufwendig war die technische Umsetzung. Tarantino ließ den Film im selten verwendeten Ultra-Panavision-70-Format drehen, das ein außergewöhnlich breites Kinobild ermöglicht. Für die Musik verpflichtete er den legendären italienischen Filmkomponisten Ennio Morricone („Spiel mir das Lied vom Tod“), der erstmals seit Jahrzehnten wieder einen Western-Soundtrack komponierte. Der legendäre italienische Filmkomponist wurde dafür 2016 mit seinem ersten regulären Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnet.

Polizeigewerkschaften riefen zum Boykott auf

Für Schlagzeilen sorgte „The Hateful Eight“ allerdings nicht nur wegen seiner Gewalt. Bereits vor dem Kinostart im Dezember 2015 geriet Quentin Tarantino in einen öffentlichen Streit mit amerikanischen Polizeivertretern.

Der Regisseur hatte Ende Oktober an einer Demonstration gegen Polizeigewalt in New York teilgenommen und dort öffentlich Stellung gegen tödliche Polizeieinsätze bezogen.

Mehrere Polizeiorganisationen reagierten empört. Die Fraternal Order of Police, eine der größten Polizeigewerkschaften der USA, sowie Interessenvertretungen von Polizisten aus New York, Los Angeles und Orange County unterstützten einen Boykottaufruf gegen Tarantino und seinen neuen Film.

Sie kritisierten seine Äußerungen und warfen ihm vor, Gewalt gegen Polizisten nicht angemessen zu berücksichtigen. Tarantino wiederum verteidigte seine Teilnahme an der Demonstration und erklärte, er habe lediglich auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam machen wollen.

Auch filmisch blieb der Western seinem Ruf nichts schuldig. Vor allem das Finale ist von drastischen Gewaltexzessen geprägt, die selbst für Tarantinos Verhältnisse nichts für schwache Nerven sind. Wer den Regisseur für seine kompromisslose Mischung aus schwarzem Humor, langen Wortgefechten und expliziter Action schätzt, bekommt hier reichlich davon zu sehen.

„The Hateful 8“ läuft am Sonntag, 15. November 2026, um 22.05 Uhr bei ARTE.