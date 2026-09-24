Late-Night-Shows haben es traditionell nicht leicht beim deutschen TV-Publikum. Im öffentlich-rechtlichen Spartenfernsehen immerhin bekommt regelmäßig jemand Neues eine Chance - wenn man darüber hinwegsieht, dass das im US-Fernsehen geprägte Genre eigentlich eine tägliche Ausstrahlung vorsieht und keine wöchentliche.

Zunächst auf vier Folgen begrenzt ist das neue Format „JOURNAL DELUXE - mit Florian Schroeder“, welches das ZDF am Donnerstag (24.9.) ankündigte. Der Gastgeber werde die Gegenwart als „präziser Beobachter und schlagfertiger Kommentator“ sezieren. Dabei dürfte es einen dezidiert (gesellschafts-)politischen Fokus geben.

Gefragt werde etwa: „Wie viel neue Wohnungen entstehen durch Enteignung? Wo stellen Grüne die Brandmauer hin, wenn der Handwerker erkennbarer AfD-Sympathisant ist?“ Als „anarchisch, verspielt und zugänglich“ wird das Konzept beschrieben. Und weiter: „Substantielle Satire trifft Leichtigkeit und spielerische Konfrontation mit unterschiedlichen Gästen.“

Florien Schroeder verspricht „keine Scheuklappen“ und „neue Stimmen“

Florian Schröder, dessen ARD-Show „Schröder darf alles“ 2024 eingestellt wurde, umreißt den Ansatz so: „Es erwartet uns eine neue Satirefarbe, die es so bisher nicht gibt. Eine, die liberaler ist, eine die keine Scheuklappen aufsetzt, eine die neue Stimmen zu Wort kommen lässt und selbst eine neue Stimme ist.“ ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann stellt fest, der 47-Jährige vereine „eloquenten Charme mit satirischem Biss“ und entdecke „die Widersprüche in unseren politischen und gesellschaftlichen Debatten“.

Damit dürfte das „JOURNAL DELUXE“ trotz des augenscheinlich ähnlichen Sendetitels eine deutlich unterscheidbare Haltung zum von vielen Beobachtern eher „links“ verorteten „ZDF Magazin Royale“ annehmen. Vergangenen Freitag (18.9.) erst hatte Moderator Jan Böhmermann angekündigt, die investigativ grundierte Satireshow nach 13 Jahren unter variierenden Sendetiteln im Dezember einzustellen. Böhmermann, dessen Sendeplatz der späte Freitagabend ist, ließ verlauten, er wolle „noch mal eine andere Sendung machen“. Vonseiten des ZDF hieß es, man befinde sich darüber mit dem 45-Jährigen in Gesprächen.

Das „JOURNAL DELUXE“ debütiert derweil am Donnerstag, 29. Oktober, 18 Uhr, in der ZDF-Mediathek. Im ZDF-Hautprogramm ist die Auftaktfolge am Dienstag, 3. November, um 0.45 Uhr in der Nacht zu sehen sowie am Freitag, 30. Oktober, um 0.05 Uhr bei 3sat. Die Sendetermine der drei weiteren geplanten Folgen wurden noch nicht kommuniziert. (tsch)