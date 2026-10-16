„Brauche Geduld“Motsi Mabuse wegen Verletzung „stark eingeschränkt“

Normalerweise ist das Tanzparkett der tägliche Arbeitsplatz von Motsi Mabuse. Doch derzeit ist der „Let's Dance“-Jurorin eine Zwangspause verordnet. Wie die 45-Jährige bei Instagram verraten hat, machen ihr derzeit gesundheitliche Probleme zu schaffen.

„Wir haben in letzter Zeit leider nicht so viel getanzt, wie wir es eigentlich gerne würden“, leitete Mabuse ihren jüngsten Post ein. Ihr mache „ein Teilriss der Rotatorenmanschette“ in der Schulter zu schaffen. In der Folge der Verletzung sei ihre „Beweglichkeit stark eingeschränkt“.

Motsi Mabuse über Verletzung: „Brauche noch Zeit“

Zwar gehe sie bereits regelmäßig zur Physiotherapie, versicherte der TV-Star, aber: „Das braucht einfach Zeit und Geduld.“ Ganz vom Tanzen abbringen lässt sich Motsi Mabuse aber trotzdem nicht, wie der Clip einer kurzen Tanzfolge mit Ehemann Evgenij Voznyuk unter Beweis stellte. „In der Welt passiert gerade so viel und wenn unsere Videos euch ein bisschen Liebe, Freude und ein Lächeln schenken können, dann ist genau das unser Ziel“, kommentierte sie den kurzen Ausschnitt. Außerdem versprach Mabuse: „Sobald meine Schulter wieder bei 100 Prozent ist, wird wieder ordentlich getanzt!“

Rar macht sich Motsi Mabuse auch bei der Herbsttournee der „Let's Dance“-Reihe. Bei sechs der insgesamt 38 Termine fehlt das Jury-Urgestein. Doch ihr Ersatz hat auch eine lange Historie bei der RTL-Show: Tänzerin Isabel Edvardsson. Sie wird die Lücke an der Seite von Joachim Llambi und Jorge González füllen, die Mabuse auf Teilen der Tour hinterlässt.

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