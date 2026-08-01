Schnippeln, rühren und daneben entspannt parlieren. Das ist das Konzept von „Böhmi brutzelt“. In der neuen Ausgabe, der dritten Episode der fünften Staffel, hatten Gastgeber Jan Böhmermann (45) und sein Gast Bruce Darnell (69) zwar auch großen Spaß, aber es wurde auch unerwartet ernst an den Herdplatten. Denn die beiden stellten eine überraschende Gemeinsamkeit fest. Beide verloren einen geliebten Menschen an den Krebs.

Bruce Darnell, seit seinem ersten legendären Auftritt bei „Germany's Next Topmodel“ (2006, „Die Handetasche muss lebendig sein!“) fast kultisch verehrter Choreograf und Liebling der TV-Fans von GNTM über „Das Supertalent“ bis „DSDS“, erzählte über sein Leben auf Ibiza. Dort führe er „kein Luxusleben“, sondern er lebe „sehr bescheiden in einem ganz kleinen Haus.“ Und ja, sagte er auf Böhmermanns Nachfrage, da lebe er allein.

Bruce Darnell pflegte seinen Lebenspartner bis zu dessen Tod

Für ein perfektes Posing ist immer Zeit! Bruce Darnell machte auch die Küche von „Böhmi brutzelt“ bei Jan Böhmermann kurz zum Laufsteg. (Bild: ZDF/Lennart Speer) Copyright: ZDF/Lennart Speer

„Mein Leben ist ein offenes Buch“, sagte der ehemalige US-Fallschirmspringer Darnell offen und erzählte: „Ich war 25 Jahre in einer Beziehung, eine wunderbar tolle Zeit.“ Dann aber sei sein Lebenspartner vor einigen Jahren an Krebs gestorben. „Ich habe ihn zweieinhalb Jahre lang gepflegt und in den Tod begleitet. Es war ein schöner Tod, denn ich konnte bei ihm sein.“

Böhmermann teilte mit seinem Gast seine eigene Erfahrung. Er verlor seinen Vater, auch an den Krebs, als er 17 Jahre alt war. Das sei „nicht ganz einfach gewesen“, habe aber zu einer Änderung der Einstellung zum Tod geführt. „Die meisten Leute erfahren das erst, wenn sie viel älter sind“, meinte Böhmermann und sagte dann: „Ich mach mir keine Illusionen. Ich glaub an nichts, ich lasse es auf mich zukommen. Ist blöd für die Leute, die auf der Erde zurückbleiben, aber mir ist das dann egal.“

Auch für Bruce Darnell ist der Tod „nur ein Prozess, der zum Leben dazugehört“. Er selbst habe sein Leben umgestellt. „Ich lebe nicht mehr in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Ich lebe im Hier und Jetzt.“ Seine Ansicht: „Mein Leben ist ohnehin vorgeschrieben, ich folge nur dem Weg. Ich plane nicht mehr so viel. Ich genieße mein Leben.“

„Eigentlich müsste ich nicht mehr arbeiten“

Dazu gehöre, dass er nur noch Dinge tue oder Jobs annehme, die ihm Spaß machen. „Eigentlich müsste ich nicht mehr arbeiten“, meinte er. Im nächsten Jahr werde er 70 Jahre alt. „Ich werde nie in den Ruhestand treten. Aber ich kann entscheiden, was ich mache. Das ist super. Ich liebe diese Freiheit.“

Er machte keinen Hehl daraus, dass er diesbezüglich Deutschland und seinen deutschen Fans viel zu verdanken hat. „Ich hätte nie gedacht, dass ich hier so bekannt werden würde. Die Leute sind so nett zu mir.“ Deshalb erachte er es als Selbstverständlichkeit, „auch mal ein Foto mit denen zu machen, um etwas zurückzugeben.“ Deshalb würde er gerne noch eine große TV-Show machen, eine „mit viel Tiefgang, in der man Menschen helfen, ihnen etwas Gutes tun kann. Das ist mein Kern.“ Die Samstagabend-Shows zur Primetime um Viertel nach acht seien toll gewesen, aber: „Heute ist es entscheidender, Menschen zu unterstützen.“

Die dritte Folge der fünften Staffel von „Böhmi brutzelt“ ist in der ZDF-Mediathek zu sehen und am Samstag, 1. August ab 19.45 Uhr bei ZDFneo. (tsch)