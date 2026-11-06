„Habe sie an der Hand genommen“Carsten Maschmeyer spricht über angebliche Liaison mit Model

Aufnahmen aus Beverly Hills sorgen derzeit für Spekulationen über das Privatleben von Carsten Maschmeyer. Ein Blogger hatte zuvor ein Foto veröffentlicht, das den 67-jährigen Unternehmer Hand in Hand mit einem 30-jährigen Model zeigt. Maschmeyer wies entsprechende Gerüchte über eine neue Beziehung nun jedoch zurück.

Gegenüber „Bild“ stellte der Investor klar, dass die Situation harmloser gewesen sei, als sie gewirkt habe. „So vertraut, wie das aussieht, war die Szene gar nicht. Ich habe sie an der Hand genommen, als wir die Straße überquert haben“, erklärte Maschmeyer. Zudem betonte er: „Ich bin noch Single und ganz sicher hätte ich eine neue Freundin nicht auf einer der meistfotografierten Straßen der Welt ausgeführt.“

Wie „Bild“ berichtet, sei das Model nach dem Aufenthalt in Kalifornien bereits wieder abgereist, während Maschmeyer vorerst an der US-Westküste verbleibe. Kennengelernt haben sollen sich die beiden an der Côte d’Azur, wo der Finanzunternehmer seit längerer Zeit einen Wohnsitz hat.

Reaktion nach dem Ehe-Aus mit Veronica Ferres

Maschmeyers von ihm getrennt lebende Ehefrau Veronica Ferres reagierte zurückhaltend auf die Veröffentlichung der Bilder. Auf eine Anfrage des Magazins „Bunte“ erklärte die 61-jährige Schauspielerin am Freitag, sie wolle die Aufnahmen vorerst nicht kommentieren.

Ferres und Maschmeyer hatten im vergangenen August nach fast zwölf Jahren Ehe und mehr als 15 gemeinsamen Jahren ihre Trennung im gegenseitigen Einvernehmen öffentlich gemacht. Beide sind seit 2014 verheiratet. „Unsere Tätigkeiten als Schauspielerin und Produzentin beziehungsweise als Investor beanspruchen uns zeitlich sehr und verlangen unsere Anwesenheit an vielen Orten der Welt, weit weg von Zuhause“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden.

„Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden.“ Sie blickten mit großer Dankbarkeit auf ihren gemeinsamen Weg zurück und würden auch in Zukunft eng verbunden bleiben. (jag)