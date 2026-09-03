„War einfach nichts dabei“„Charmed“-Star beendet Schauspielkarriere

Die Schauspielerin Holly Marie Combs, bekannt geworden durch TV-Formate wie „Charmed – Zauberhafte Hexen“ sowie „Pretty Little Liars“, hat ihre aktive Karriere beendet. Diese Information stammt aus einer Meldung des US-Fachmagazins „Entertainment Tonight“, welches sich auf Äußerungen der 52-Jährigen in ihrem eigenen Podcast „The House of Halliwell“ beruft.

Combs führt für diese Entscheidung maßgeblich ihre familiären Umstände sowie die Art der Offerten aus der Film- und TV-Branche an. Die ihr zuletzt unterbreiteten Manuskripte hätten keinen beruflichen Reiz mehr für sie gehabt.

„Es war einfach nichts dabei, bei dem ich gesagt hätte: ‚Oh mein Gott, das ist wirklich großartig, das muss ich machen‘“, erläuterte die Schauspielerin.

Ferner machte sie auf strukturelle Probleme für Darstellerinnen in der Mitte ihres Lebens aufmerksam. Ihrer Meinung nach verringere sich die Zahl verfügbarer Rollen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren deutlich, und gleichzeitig sinke die Güte der Charakterprofile.

Mangel an guten Rollen und familiäre Verpflichtungen

Ein weiterer zentraler Aspekt seien ihre familiären Aufgaben, so Combs. Sie schilderte die Betreuung von mehreren Teenagern während der Covid-19-Pandemie als eine sehr herausfordernde Zeit. Um als Mutter mit Beruf in der Unterhaltungsbranche zu arbeiten, sei beträchtliche Hilfe im privaten Bereich erforderlich.

Zuletzt war Combs 2019 in einer Gastrolle in der Arztserie „Grey's Anatomy“ zu sehen. Ihr Mitwirken bei „Pretty Little Liars“ war zwei Jahre davor beendet worden.

Rückkehr nach Hollywood ist nicht ausgeschlossen

Sie gestand ein, die Arbeit am Set manchmal zu vermissen: „Ich vermisse es gelegentlich. Es gibt diese Momente, wenn man involviert ist, schauspielert und arbeitet – ich denke, es ist dieses Gefühl, im Augenblick präsent zu sein.“

Holly Marie Combs steht nicht mehr vor der Kamera. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Panama Pictures

Dieser Schritt bedeute aber nicht zwangsläufig einen permanenten Abschied von der Schauspielerei. Combs stellte in Aussicht, eine Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit zu erwägen, wenn ihr jüngstes Kind den Highschool-Abschluss hat und sie dadurch wieder über mehr zeitliche Ressourcen verfügt.

Abschließend äußerte sie sich zu den Arbeitsumständen in Hollywood und hob die Wichtigkeit von mentaler Stärke hervor. Eine hohe Toleranz gegenüber Frustration sei für Schauspieler unabdingbar, da die Ablehnungsrate bei Vorsprechen auf etwa 90 Prozent geschätzt werde. (jag)