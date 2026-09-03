„Entferne euch sowieso“Vanessa Mai erteilt Schönheits-Chirurgen Abfuhr

Schlagersängerin Vanessa Mai setzt in Sachen Aussehen auf Natürlichkeit und verzichtet nach eigenen Angaben bewusst auf Schönheitsoperationen oder größere kosmetische Eingriffe. Um gar nicht erst den Verdacht aufkommen zu lassen, sie könnte nachhelfen, zieht die 34-Jährige nun auf ihren Social-Media-Kanälen eine klare Grenze.

Wie die Musikerin in ihrem Podcast „Schön laut“ im Gespräch mit Moderatorin Lola Weippert berichtete, entfernt sie Profile von Schönheitsmedizinern konsequent aus ihrer Abonnentenliste.

„An alle Beauty-Docs, ihr braucht mir gar nicht erst folgen, weil ich entferne euch sowieso als Follower. Das hat nichts mit euch persönlich zu tun. Aber ich will nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich zu Beauty-Docs gehe!“, stellte Mai unmissverständlich klar. Dass entsprechende Eingriffe für sie nicht infrage kommen, unterstrich sie zudem mit einer deutlichen Abneigung: „Ich habe da wirklich eine Phobie dagegen.“

Anlass für die Diskussion war eine Beobachtung, die Mai morgens vor dem Spiegel macht. Durch ihre bevorzugte Schlafposition zeichneten sich in ihrem Gesicht ungleiche Spuren ab. „So zerknautscht im Kissen zu liegen, ich liebe das“, erklärte die Sängerin.

Vanessa Mai bei einem Interview in Köln. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Allerdings falle ihr nach dem Aufstehen auf, dass „die rechte Gesichtshälfte zerknautschter ist als die linke“. Vor allem an einer Stelle mache sich der Druck bemerkbar: „Die Nasolabialfalte auf der einen Seite ist schon deutlich doller als auf der anderen. Ich schwöre, das ist so.“

Als Gesprächspartnerin Weippert die Option ins Spiel brachte, die Falte medizinisch korrigieren zu lassen, wiegelte Mai sofort ab: „Auf gar keinen Fall.“ Statt einer Behandlung in einer Praxis setzt die Musikerin auf eine simple Verhaltensänderung im Alltag, um dem Problem natürlich beizukommen: „Auf dem Rücken schlafen.“

Vanessa Mai gehört neben Andrea Berg, Helene Fischer und Beatrice Egli zu den erfolgreichsten deutschen Schlagerstars. Bekannt wurde sie als Sängerin der Band Wolkenfrei („Wolke 7“). Seit 2016 ist sie mit Hits wie „Ich sterb für dich“, „Venedig“ oder dem Duett mit Andrea Berg „Unendlich“ auch solo erfolgreich, hat aber inzwischen auch das Projekt Wolkenfrei wiederbelebt. (jag)