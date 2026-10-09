Der Abschied von Ralf Richter soll bewegend werden: Die Trauer über seinen Tod soll dabei ebenso Platz haben wie die Freude über ein „erfülltes und außergewöhnliches Leben“.

Am Samstag (10. Oktober 2026) nehmen Familienmitglieder, enge Freunde und Wegbegleiter aus vielen Jahren Abschied von dem Schauspieler, der im Alter von 69 Jahren gestorben ist. In der Einladung zur Trauerfeier steht laut „Bild“: „Was bleibt, sind die Menschen, die wir im Herzen tragen, und die Erinnerungen, die uns für immer begleiten“.

Trauerfeier für Ralf Richter: Ort, Zeit und Ablauf

Richter starb am 14. September in seiner Wohnung in Köln. Die Nachricht von seinem Tod löste viel Bestürzung aus, zahlreiche Menschen bekundeten der Familie ihr Beileid.

Für die Beerdigung des Schauspielers war zudem Geld gesammelt worden. Diese Spendenaktion wurde jedoch vor ihrem geplanten Ende beendet.

Mit seiner kantigen, charmanten Art hat Richter mehrere Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern dauerhaft für sich gewonnen. Viele seiner Rollen gelten als legendär – angefangen beim Kult-Auftritt in „Das Boot“ über unzählige Fernsehserien bis zu Kalle Grabowski in „Bang Boom Bang“, seiner bekanntesten Figur. Mit seiner geradlinigen und echten Ausstrahlung etablierte er sich fest in der deutschen Film- und Fernsehbranche. Er blieb bis zuletzt ein Mensch mit Ecken und Kanten.

Treffpunkt der Trauergäste ist am Samstag, 10. Oktober 2026, ab 17 Uhr die Jahrhunderthalle in Bochum – im Herzen des Ruhrgebiets, wo Richter zu Hause war. Am Eingang soll zudem der bekannte Mercedes stehen, den Richter als Kalle Grabowski in „Bang Boom Bang“ fuhr. Im Film sagt er dazu: „Ich habe jede Nacht denselben Traum: Ich baller in dem Coupé mit 240 über die Bahn – das ist meine Freiheit!“

Mercedes aus „Bang Boom Bang“ vor der Jahrhunderthalle

Seinen Wunschwagen erwirbt Grabowski bereits in der Haft und weiß genau, wie die erste Fahrt aussehen soll: „Wenn ich hier rauskomme, dann will ich, dass meine Olle in Pumps in diesem Fahrzeug – Mercedes 500 SEC, vollgetankt und hochglanzpoliert – auf mich wartet. Hier draußen vor der Tür.“ Auch vor der Bochumer Jahrhunderthalle dürfte das Auto sicher auf Hochglanz gebracht sein.

Die Organisation der Feier haben Richters Kinder übernommen, Maxwell (44) und Aline (34). Sie wollen ihren Vater ehren und dabei auch sein Leben feiern. An dem Abend sollen alle Emotionen ihren Platz haben – Tränen der Trauer ebenso wie Lachen, wenn eine der vielen Anekdoten erzählt wird.

Nach dem offiziellen Programm soll die Feier in gemütlicher Atmosphäre enden. Die Familie wünscht sich, dass bei Snacks und Getränken locker geplaudert wird und Geschichten über Ralf Richter ausgetauscht werden. Die Einladung spricht von einer „tiefer Dankbarkeit für ein erfülltes und außergewöhnliches Leben“. (red)