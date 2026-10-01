Mit deutlich veränderter Statur zeigte sich der US-Darsteller John Goodman bei der Filmpremiere von „Digger“ in Los Angeles. Der 74-Jährige trat am 28. September in einem schwarzen Anzug auf dem roten Teppich auf, der seine schlanke Silhouette unterstrich.

Hinter seinem neuen Erscheinungsbild steckt ein langwieriger Prozess. Nach eigenen Angaben brachte der Schauspieler zu seinen schwersten Zeiten fast 180 Kilogramm auf die Waage. Seit er 2007 seine Lebensweise umstellte, hat er rund 90 Kilogramm verloren, wie RTL berichtet.

Goodman änderte seine Lebensgewohnheiten, um sein Gewicht dauerhaft zu reduzieren. Er verzichtet auf Alkohol, achtet auf die Portionsgrößen und hat regelmäßige Bewegung in seinen Alltag integriert, darunter Boxtraining und Spaziergänge mit seinen Hunden.

Dauerhafte Umstellung statt Jo-Jo-Effekt

„Ich grille nicht mehr, weil ich nicht mehr trinke“, erklärte Goodman im Juli dem US-Magazin „People“. Damit stellte er den Zusammenhang zwischen dem früheren Konsum von Alkohol und seinen Lebensgewohnheiten her.

John Goodman bei der Premiere von „Digger“. Copyright: Getty Images via AFP

Zu seinem früheren Essverhalten hatte sich Goodman schon 2016 beim US-Sender ABC News geäußert. Damals habe er „ständig gegessen“. Frühere Diätversuche hatten seinen Darstellungen zufolge stets zum Jo-Jo-Effekt geführt, weswegen er seinen Lebensstil am Ende grundlegend änderte.

Durchbruch mit der Sitcom „Roseanne“

In den 1990er-Jahren wurde Goodman durch die US-Sitcom „Roseanne“ international bekannt. Er mimte darin Dan Conner, den Vater einer Arbeiterfamilie in der fiktiven Stadt Lanford im Bundesstaat Illinois. Die Erstausstrahlung der Serie erfolgte im Oktober 1988 bei ABC; sie lief mit neun Staffeln bis 1997. Ab Januar 1990 wurde das Format im deutschen Fernsehen auf ProSieben gezeigt.

Goodman blieb auch nach dem Serienende ein gefragter Darsteller in Hollywood. In erfolgreichen Kinofilmen wie „The Big Lebowski“ (1998), „Argo“ (2012) oder „10 Cloverfield Lane“ (2016) übernahm er zahlreiche Parts und konnte sich als wandlungsfähiger Charakterdarsteller etablieren. Außerdem wirkte er häufig in Komödien und Dramen mit und war als Synchronsprecher beschäftigt. (jag)