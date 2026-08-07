Die US-amerikanische Band Earth, Wind & Fire hat einen gemeinsam mit Lionel Richie geplanten Auftritt in San Francisco kurzfristig verschoben. Grund dafür ist ein medizinischer Notfall bei einem Mitglied der Band. Das für Donnerstagabend, 6. August, angesetzte Konzert im Chase Center soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Erklärung über soziale Medien

Auf Instagram teilte die Gruppe mit, dass sie aufgrund des Vorfalls nicht wie vorgesehen auftreten könne. Ein Ersatztermin für die Show im Rahmen der gemeinsamen Tournee „Sing A Song All Night Long“ werde in Kürze bekannt gegeben. Das Management der Band entschuldigte sich für die kurzfristige Änderung.

Welches Mitglied der Band von dem medizinischen Notfall betroffen ist, wurde nicht mitgeteilt. Auch zum Gesundheitszustand des Musikers wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Zur aktuellen offiziellen Formation von Earth, Wind & Fire gehören die langjährigen Mitglieder Verdine White, Philip Bailey und Ralph Johnson. Insbesondere Baileys unverwechselbare Falsettstimme prägte zahlreiche Hits der Funk- und Soul-Legenden, darunter „September“ und „Boogie Wonderland“.

Auch die Betreiber des Chase Centers bestätigten die Verschiebung und informierten Ticketinhaber darüber, dass bereits gekaufte Karten ihre Gültigkeit behalten oder an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden können. Welches Bandmitglied betroffen ist, wurde nicht mitgeteilt.

Vorherige Tour-Unterbrechung durch Lionel Richie

Der Vorfall ereignet sich knapp einen Monat nach einer kurzen Pause von Lionel Richie. Der 77-jährige Sänger hatte Ende Juni nach einem Auftritt in St. Paul wegen Schwindelsymptomen während seines Liedes „Dancing on the Ceiling“ zwei Konzerte auf ärztlichen Rat verschieben müssen, ehe er in Pittsburgh wieder auf die Bühne zurückkehrte.

Die gemeinsame Konzertreihe „Sing A Song All Night Long“ findet bereits im dritten Jahr in Folge statt. Das finale Konzert der aktuellen Tournee ist für den 14. August geplant.

Bei der angekündigten Show in San Francisco handelt es sich um die offizielle Formation von Earth, Wind & Fire. Nicht zu verwechseln ist sie mit „Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience“: Das Projekt des ehemaligen Gitarristen Al McKay tourt ebenfalls mit den bekannten Hits der Funk-Legenden und tritt auch in Deutschland auf.