„Ehe für alle“Lanz kritisch: „Da fand für mich die Entfremdung statt“

Er habe Angela Merkel „immer vorgeworfen“, dass sie „auf Sicht fährt“, sagt Richard David Precht. Wie der TV-Philosoph in der aktuellen Ausgabe des Podcasts „Lanz + Precht“ erklärt, meine er damit, dass sich die einstige Bundeskanzlerin während ihrer Amtszeit immer „nach Meinungsumfragen“ gerichtet habe. „Hat ja auch für sie funktioniert“, ergänzt Lanz und erinnert an „ein Ereignis, das sozusagen prototypisch für diese Art des Regierens“ stehe: den Beschluss der sogenannten „Ehe für alle“ im Jahr 2017.

„Man dachte: Wahnsinn, Angela Merkel, die CDU, wie die sich da bewegt haben - der Aufbruch in eine neue Zeit! Das wurde gefeiert, als wäre das jetzt plötzlich das wichtigste Ereignis überhaupt in der Geschichte dieses Landes“, blickt Lanz zurück. „Da steckten wir schon tief in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wenn du dich erinnerst. Und da gab es auch so eine Entfremdung.“

Der damalige Eindruck des Polittalkers: „Man hatte so als Bürger von außen das Gefühl: Klar, wichtige Sache, gönne ich jedem, alles wunderbar, gar kein Problem. Diese Toleranz bringt man ja auch locker auf. Aber man hatte das Gefühl, das passt nicht.“ Ihm zufolge habe „die Wertigkeit, die man diesem Ereignis gibt“, nicht „zu den echten Problemen, insbesondere wirtschaftlicher Natur“ gepasst. „Und da fand ja für mich die Entfremdung statt“, resümiert der ZDF-Moderator.

Precht: „Als die Mehrheit entsprechend war, war sie dafür“

„Es sah so aus, als hätte jetzt jemand da mutig Führung übernommen.“ Laut Lanz habe sich Angela Merkel jedoch in ihrer Entscheidung von den Ansichten innerhalb der Bevölkerung lenken lassen. „Sie hat es genau in der Sekunde gemacht, als in den Meinungsumfragen plötzlich zum ersten Mal 72, 75 Prozent aller Deutschen sagten, wir haben nichts gegen die Homo-Ehe“, kritisiert Lanz. „Genau. Vorher war sie dagegen“, merkt auch Precht an. „Dann hat sie sich lange indifferent gehalten. Und als die Mehrheit entsprechend war, war sie dafür.“

Tatsächlich hatte Angela Merkel im Juni 2017 die Abstimmung zur Gewissensentscheidung erklärt und damit den Weg für die „Ehe für alle“ freigemacht. Bei der Abstimmung im Bundestag am 30. Juni stimmte sie selbst jedoch dagegen. Anders als von Lanz und Precht dargestellt, befürwortete eine Mehrheit der Bevölkerung die Öffnung der Ehe laut Umfragen auch schon Jahre zuvor. Auch wirtschaftlich stand Deutschland im Jahr 2017 gut da: Das Bruttoinlandsprodukt wuchs um 2,2 Prozent. (tsch)