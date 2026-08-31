Blinddarm als OP-Souvenir: Axel Pante schockte damit das Publikum. Er erspielte 8.000 Euro. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Axel Pante aus Nordhorn ist Versicherungskaufmann. Günther Jauch wurde neugierig auf das T-Shirt des 57-Jährigen. „Problemlösung“ stand darauf. Der verzweigte Entscheidungsbaum endete stets mit der Aussage: „Es gibt kein Problem.“ Offenbar wollte sich der Kandidat mit seiner Kleidung selbst Mut machen.

Dennoch brauchte Axel Pante einen Joker bei der 2.000er-Marke: „Welche beiden Begriffe haben einen Eintrag im Online-Duden?“ Samkegel und Sambakegel, Salwürfel und Salsawürfel, Rumkugel und Rumbakugel, Tanquader und Tangoquader? Der Publikumsjoker zeigte: 99 Prozent glaubten an Antwort C. Richtig!

Ärgerlich: Katharina Heun fiel von der 32.000er-Marke auf 500, weil sie einem Joker vertraute. (Bild: RTL) Copyright: RTL

8.000 Euro wert: „Ein gewisser James Milner brach im Februar einen Allzeitrekord mit seinem 654. ...?“ Touchdown in der NFL, Auftritt bei der PGA Tour, Einsatz in der Premier League, 180er im Darts? Der weibliche Zusatzjoker verhalf zur richtigen Antwort: C.

Menschen würden oft Glücksbringer in seine Sendung mitbringen, wusste Günther Jauch. Das Mitbringsel von Axel Pante aber war ein „medizinisches Artefakt“, wie der Moderator es nannte. Als Halsschmuck trug der Kandidat Schrauben, die von einer Bein-OP übrig geblieben waren und davor in seinem Körper gesteckt hatten. Doch es wurde noch schräger ...

Ekelmoment im RTL-Studio

David Kurbel aus Berlin ist Psychologe und systemischer Coach. Er erreichte 32.000 Euro. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ein eingespieltes Beweisfoto verdeutlichte: Axel Pante sammelte noch mehr OP-Erinnerungsstücke. Das Foto zeigte seinen Blinddarm in einem Einmachglas. Angeekelte Geräusche im Studio signalisierten, was das Publikum vor Ort davon hielt.

Hendrik Renninghoff ist Projektmanager Klimaschutz in der Stadtverwaltung Soest. Er erspielte 8.000 Euro. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Hat sich das gegeben oder haben Sie jedes Jahr zwei Organe verloren?“, fragte Günther Jauch. Darauf der Kandidat: Auch einen Bein-Gips hatte er aufgehoben, doch fing dieser an zu müffeln und wurde weggeworfen. Nur eine Person im Publikum hielt tapfer zum Kandidaten: Seine Partnerin. „Gnädige Frau, was halten Sie von diesem Hobby?“, fragte der Moderator. Darauf erwiderte sie lachend: „Ist doch spannend so was.“ Als Günther Jauch erfuhr, dass die beiden erst ein Jahr zusammen sind, prognostizierte er augenzwinkernd: „Da lässt die Spannung nach mit der Zeit, am Anfang findet man ihn noch süß, aber dann ...“

16.000 Euro wert: „Was soll im Jahr 2070 der nach Volumen zweitgrößte See Deutschlands sein?“ Offenbach See, Miesbach See, Hambach See, Marbach See? Der Telefonjoker glaubte Miesbach. Zum Glück war Axel Pante dies zu unsicher. Er schob den 50:50-Joker hinterher. „Miesbach See“ stand nicht mehr zur Wahl und der Kandidat gab auf. Pante erspielte 8.000 Euro. Korrekt wäre: „Hambach See“.

So schlugen sich die anderen Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“

Tabea Gottstein kam bis zur 500er-Marke. Allerdings nur, weil die Sendung endete. Sie darf weiterspielen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Katharina Heun aus Lauf an der Pegnitz verließ sich auf den Zusatzjoker, doch die Dame aus dem Publikum lag falsch. Heun purzelte von der 32.000er-Marke auf 500 Euro!

David Kurbel aus Berlin ist Psychologe und systemischer Coach. Er ging mit 32.000 Euro. Hendrik Renninghoff, Projektmanager Klimaschutz in der Stadtverwaltung Soest, erspielte 8.000.

Tabea Gottstein aus Karlsruhe gab zu, dass sie ihren Auswahlrundenplatz versehentlich beschädigt hatte. Jauch nahm es gelassen und löste die betroffene Leiste ganz von dem Stuhl. Ein Denkzettel an RTL: Das Studio sei „27 Jahre alt und es ist nie was daran gemacht worden. Ich bin froh um jeden Schaden, der repariert werden muss.“ Gottstein erspielte 500 Euro vor dem Ende der Sendung und darf in der nächsten Folge weiter raten. (tsch)