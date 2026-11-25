„Herzen haben keine Fenster“, „Wer auf die Liebe warten kann“ oder „Mozartgasse 10“: Mit diesen Hits zählte die Österreicherin Elfi Graf in den 1970er-Jahren zu den bekanntesten Stimmen des deutschsprachigen Schlagers. Sie feierte große Erfolge, gewann Auszeichnungen und trat regelmäßig in großen Fernsehshows wie der „ZDF-Hitparade“ auf. Dort landete sie 1977 mit einem weiteren bekannten Titel, „Am schönsten ist es zu Hause“, auf dem dritten Platz.

„Herzen haben keine Fenster“ gehörte zu den wenigen deutschen Schlagern, die auch international erfolgreich waren. Bobby Vinton landete mit seiner englisch-polnisch gesungenen Version „My Melody of Love“ 1974 auf Platz drei der US-Charts, Peters & Lee erreichten mit „Don't Stay Away Too Long“ ebenfalls Platz drei in Großbritannien.

Elfi Graf: Schlagerstar der 70er-Jahre lebt heute im betreuten Wohnen

Aus dem Rampenlicht hat sich die einstige Sängerin inzwischen vollständig zurückgezogen. Wie „Rosenheim24“ berichtet, wohnt Graf seit 2024 in einer Anlage für betreutes Wohnen in Neuberg im österreichischen Südburgenland.

Dass ihre Wahl auf diesen Ort fiel, hat vor allem mit der Familie zu tun: Ihre Tochter und ihre Enkel leben dort. Dem Magazin „Mein Burgenland“ sagte die Sängerin: „Die Kinder hatten Sehnsucht nach der Oma und ich auch nach ihnen.“

Völlig zurückgezogen lebt die Sängerin allerdings nicht. Im Dezember 2024 war sie zu Gast in der Volksschule in Neuberg, berichtete den Kindern von ihrem Leben als Sängerin und stimmte mit ihnen ein Weihnachtslied an. Beim dortigen Schulfest am 25. Mai 2025 stand sie erneut auf der Bühne: Ohne Gage unterstützte sie die Veranstaltung und sang vor dem Publikum mehrere ihrer bekannten Lieder.

Probleme mit der Stimme: Kein Comeback für Elfi Graf

Für den ehemaligen Schlagerstar ist die neue Wohnform eine bewusste Vorsorge für das Alter. Derzeit sei sie zwar noch fit und helfe ihren Angehörigen im Alltag, sie habe jedoch langfristig geplant. Ihre Entscheidung begründete Graf so: „Aber, wenn ich später Betreuung brauche, bin ich schon am richtigen Ort und muss nicht wieder siedeln.“

Eine Rückkehr ins Musikgeschäft schließt sie dagegen aus. Über viele Jahre hinweg bereiteten ihr die Stimmbänder zunehmend Probleme, außerdem habe das Alter Spuren hinterlassen.

Elfi Graf feierte in den 1970er-Jahren Erfolge mit „Herzen haben keine Fenster“, „Wer auf die Liebe warten kann“ oder „Mozartgasse 10“. (Archivbild) Copyright: IMAGO/STAR-MEDIA

„Drei Mal hatte ich Stimmbandknötchen durch Überanstrengung“, erzählte die Österreicherin, die noch bis Ende der 2000er-Jahre neue Schlager herausbrachte. Ihre frühere Gesangsstimme könne sie deshalb nicht mehr zurückgewinnen. Im Fernsehen war sie laut „Smago“ zuletzt 2022 zu sehen – in der Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“.

Langjähriger Fan reist aus München ins Südburgenland

Vergessen ist ihre Musik trotzdem nicht. Das zeigte erst kürzlich eine besondere Begegnung im Südburgenland: Ein langjähriger Fan nahm, wie „schlager.de“ berichtet, die weite Anreise aus München mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf sich, um sein Idol einmal persönlich kennenzulernen.

Vor Ort sprachen die beiden ausführlich über alte Zeiten und hielten das Treffen auf einem gemeinsamen Erinnerungsfoto fest. Dem Bericht zufolge erwies sich Elfi Graf als äußerst gastfreundlich – sie kümmerte sich sogar persönlich darum, dass ihr Besucher gut die Heimreise nach Bayern antreten konnte.