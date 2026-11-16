„NDR Talk Show“Mary Roos spricht über ihren Tod – Sohn winkt ab

Die Schlagersängerin Mary Roos hat eine Patientenverfügung verfasst und sich Gedanken über ihre spätere Bestattung gemacht. In der „NDR Talk Show“ am Freitag (13. November) sprach die 77-Jährige offen über ihre Vorstellungen und darüber, dass ihr Sohn Julian Böhm sich nicht mit dem Thema beschäftigen möchte.

„Ich wollte auch meinen Sohn mit einbeziehen, aber der will ja überhaupt nichts davon wissen, dass ich irgendwann mal nach oben gehe. Dann musste ich das alles alleine machen“, erzählte Roos in der Sendung. Deshalb habe sie ihre Patientenverfügung ohne seine Unterstützung erstellt.

Mary Roos kann sich Bestattung im Friedwald vorstellen

Wo sie später ihre letzte Ruhe finden möchte, weiß die Sängerin nach eigenen Angaben noch nicht. „Und jetzt stehe ich vor der Frage, es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich nach oben zu begeben. Oder nach unten“, sagte sie. Sie sei sich „wirklich unsicher“.

Mary Roos mit Sohn Julian Böhm bei einer Preisverleihung. (Archivbild) Copyright: IMAGO/MG

Eine Möglichkeit kann sie sich allerdings bereits vorstellen: eine Beisetzung in einem Friedwald. Dabei wird die Asche eines Verstorbenen in einer biologisch abbaubaren Urne an den Wurzeln eines Baumes beigesetzt. „Ich finde einige Dinge ganz toll, zum Beispiel den Friedwald“, sagte Roos. Dort könne man sich auch gemeinsam mit Angehörigen eine letzte Ruhestätte teilen.

Mary Roos widmete ihrem Sohn Julian Böhm einst Lieder

Mary Roos widmete ihrem 1986 geborenen Sohn Julian Böhm zwei biografisch geprägte Lieder zu verschiedenen Lebensphasen: 1987 erschien kurz nach seiner Geburt der Titel „Julian“ auf dem Album „Leben spür'n“, gefolgt von dem 2005 veröffentlichten Song „Mein Sohn“ über das Erwachsenwerden.

Stefanie Hertel, Wolfgang Trepper und Mary Roos zu Gast in der „NDR Talk Show“. Copyright: IMAGO/BREUEL-BILD

Auch beruflich waren Mutter und Sohn eng verbunden, da der ausgebildete Marketingkaufmann in großen Künstleragenturen wie der MEWES Entertainment Group sowie beim Management von Uwe Kanthak tätig wurde.

In dieser Funktion übernahm Böhm ab 2017 offiziell das Künstlermanagement für seine Mutter und seine Tante Tina York, ehe sich Roos Ende 2019 aus dem aktiven Schlager-Geschäft zurückzog, um sich bis 2025 dem Bühnenprogrammen mit Wolfgang Trepper zu widmen.

Wolfgang Trepper hat bereits eine Trauerrede geschrieben

Mit ihrem langjährigen Bühnenpartner hat Mary Roos ebenfalls über den Tod gesprochen. Der Kabarettist hat nach Angaben der Sängerin sogar schon eine Trauerrede für sie verfasst. Als Roos Trepper 2025 im „Kölner Treff“ fragte, was sie dafür tun müsse, antwortete Trepper sarkastisch: „Du musst nur sterben.“

Auch Trepper war am Freitag Gast in der „NDR Talk Show“. Gemeinsam mit Schlagersängerin Stefanie Hertel sprach er über sein Satireprogramm, in dem Hertel ab 2027 an seiner Seite auftreten wird. Sie übernimmt damit die Rolle, die bislang Mary Roos innehatte. Roos wünschte dem neuen Duo in der Sendung viel Erfolg für die kommende Tournee.