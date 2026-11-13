Vor „Nutten, Koks und Edelweiß“Mary Roos trifft in „NDR Talk Show“ auf Nachfolgerin Stefanie Hertel

Wenn sich ein Kabarettist zehn Jahre lang mit einer Schlager-Legende auf der Bühne zankt, hinterlässt das Spuren – im besten Sinne. In der kommenden Ausgabe der „NDR Talk Show“ am Freitagabend steht ein ganz besonderer Studioauftritt im Fokus: Wolfgang Trepper, Mary Roos und Stefanie Hertel nehmen gemeinsam auf den Hamburger Sesseln Platz.

Das Trio sorgt vor den Kameras von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt für eine Premiere, denn hier wird vor laufender Kamera der Staffelstab feierlich weitergereicht.

Von Mary Roos zu Stefanie Hertel: Neue Partnerin für Wolfgang Trepper

Hintergrund des gemeinsamen Fernsehauftritts ist das Ende einer Ära und der Beginn einer neuen. Ein ganzes Jahrzehnt lang tourten Roos und Trepper mit „Nutten, Koks und Erdbeeren“ durch ausverkaufte Säle, nahmen das Schlager-Genre treffsicher aufs Korn und lieferten sich verbale Duelle, die Kultstatus erreichten.

Nun wagt Trepper einen Genre-Wechsel: Ab 2027 knöpft er sich mit dem Nachfolgeprogramm „Nutten, Koks und Edelweiß“ die Volksmusik vor – und hat dafür in Stefanie Hertel seine neue Bühnenpartnerin gefunden.

Mary Roos freut sich auf Stefanie Hertels Nachfolge bei Wolfgang Trepper

Wer hinter dem Wechsel Missgunst oder Konkurrenzdenken vermutet, liegt völlig daneben. Schon im Vorfeld stellte Mary Roos klar, wie sehr sie hinter der neuen Konstellation steht.

Über die Produktionsfirma Mewes Entertainment Group ließ sie bereits wissen: „Ich freue mich riesig, dass es mit ‚Nutten, Koks und Edelweiß‘ weitergeht! Ich wünsche euch beiden viel, viel Glück für den dritten Teil und bin schon sehr gespannt. Wir sehen uns zur Premiere in Duisburg.“

Schon seit Stefanie Hertels Kindertagen kennen sich die beiden Sängerinnen: 1991 trafen Mary Roos und die damals elfjährige Stefanie Hertel beim Volksmusikpreis „Edelweiß“ in Berlin aufeinander. (Archivbild) Copyright: imago/BRIGANI-ART

Hertel wiederum bezeichnete es öffentlich als große Ehre, die Nachfolge an der Seite des Duisburger Meckerkopps antreten zu dürfen.

Genau diese Konstellation verspricht in der NDR-Runde reichlich Unterhaltungswert. Auf dem Talkshow-Sofa will Mary Roos ihrer Nachfolgerin aus dem Nähkästchen plaudern und ihr handfeste Ratschläge mit auf den Weg geben, wie sie den gefürchteten Spitzen und Launen von Wolfgang Trepper am besten Paroli bieten kann. Dass Hertel mit ihrer DirndlRockBand längst bewiesen hat, dass sie musikalisch wie schlagfertig zupacken kann, dürfte für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgen.

Flankiert wird das Trio im Studio von weiteren prominenten Gästen: Olli Dittrich feiert mit Talk-Momenten seinen 70. Geburtstag, Tatort-Star Axel Prahl berichtet über das NS-Drama „Block 10“, Hartmut Engler blickt auf 50 Jahre PUR zurück, Journalistin Annette Dittert teilt Einblicke in den britischen Alltag, Fluchthelfer Joachim Neumann erinnert an den Bau von DDR-Tunneln und zwei Bestatterinnen plädieren für eine neue Kultur des Abschieds.

Die „NDR Talk Show“ läuft am Freitag, 13. November 2026, ab 22.30 Uhr im NDR Fernsehen. Eine Wiederholung ist für die Nacht zu Montag, 16. November 2026, ab 02.20 Uhr angesetzt.