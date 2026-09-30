Zum Saisonabschluss auf dem Mainzer Lerchenberg hat Andrea Kiewel die letzte reguläre Folge des „ZDF-Fernsehgartens“ für dieses Jahr moderiert. Für die bekannte TV-Moderatorin brachte die Sendung allerdings einen spürbaren Rückschlag bei den Einschaltquoten mit sich.

Laut dem Branchenmagazin „DWDL“ sahen lediglich 1,4 Millionen Menschen die finale Sendung am Sonntagmittag. Das stellt im Vergleich zur vorherigen Oktoberfest-Ausgabe einen Verlust von rund 123.000 Personen dar und ist zugleich die schwächste Reichweite der letzten fünf Shows.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum verzeichnete trotzdem einen leichten Anstieg, da die Gesamtzuschauerzahl am Sonntag geringer war. Er kletterte von 17,0 Prozent in der Woche zuvor auf nun 17,8 Prozent.

Zahlreiche Musik-Acts und eine persönliche Geste

Zum Abschluss der Saison präsentierte der Sender ein breites musikalisches Programm. Auf der Bühne standen unter anderem Dr. Alban, Laith Al-Deen, Ella Endlich und Giovanni Zarrella, welcher eine italienische Version des Welthits „Without You“ darbot.

Zarrella fügte der Live-Show zudem eine persönliche Note hinzu. Er dankte der Moderatorin, die nach einer herausfordernden Nacht sichtlich angeschlagen durch das Programm führte, mit den Worten: „Ich wollte mich noch mal von Herzen bedanken, dass ich mir dein Zuhause, dein Wohnzimmer ausleihen durfte.“

Der Sänger hatte das Areal in Mainz zuvor für ein Open-Air-Special seiner eigenen Musik-Show verwendet.

„Fernsehgarten on Tour“ und Verlängerung bis 2027

Für die Sendung ist das Fernsehjahr damit jedoch noch nicht vorbei. Die Reihe wird am kommenden Sonntag mit der ersten Folge von „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ aus Bremerhaven fortgesetzt.

Während die ARD das traditionsreiche Format „Immer wieder sonntags“ nach mehr als 30 Jahren eingestellt hat, plant das ZDF bereits zuversichtlich für die Zukunft.

Der Sender aus Mainz bestätigte die offizielle Verlängerung des populären „ZDF-Fernsehgartens“ für das Jahr 2027. Andrea Kiewel wird als Moderatorin ab dem kommenden Mai wieder sonntags wie gewohnt live vom Gelände auf dem Lerchenberg durch die Freiluft-Sendung führen. Der Vorverkauf für die Tickets der neuen Shows soll für alle Fans bereits zu Beginn des Monats März 2027 anlaufen. (red)