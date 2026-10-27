Roy John Scannell ist im Alter von nur 41 Jahren überraschend gestorben. Der Verlobte der früheren VOX-Moderatorin Franziska Knabenreich wurde tot im Bett seines Hauses im niederländischen Hilversum gefunden, wie sie der „Bild“ schilderte. Nach Kenntnis seiner Partnerin war Scannell kerngesund. Die Ärzte gehen dennoch von einem plötzlichen Herzversagen als Todesursache aus.

Erst im Mai hatten sich die beiden verlobt, während eines gemeinsamen Urlaubs auf Madeira. Die Zukunft, die das Paar zusammen vor sich sah, hatte damit gerade einmal vor wenigen Monaten begonnen.

Heiratsantrag auf Madeira, Pläne für das eigene Haus

Wie es zu der Verlobung kam, beschrieb Knabenreich mit eigenen Worten: „Roy ist im Mai bei einem Urlaub auf Madeira vor mir auf die Knie gegangen und hat mir mit einem Diamantring von Tiffany einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe natürlich ja gesagt und war so glücklich.“

Für den kommenden Dezember stand bereits der Termin auf dem Standesamt fest. Ein großes Fest sollte sich im Sommer 2027 anschließen. Auch ein Grundstück hatte das Paar schon gekauft – dort wollten die beiden ein gemeinsames Haus errichten.

Letzter Weg in die irische Heimat: Knabenreich bittet um Spenden

Scannell stammte aus Irland, und dorthin soll sein Leichnam nun gebracht werden. Knabenreich bricht dafür am Dienstag auf. In seiner Heimat ist geplant, den Verstorbenen einäschern zu lassen und seine Asche an einem besonderen Ort zu verstreuen. Um ihn trauern neben seiner Verlobten auch seine Eltern und zwei Brüder.

Damit die Ausgaben für Überführung und Beerdigung gestemmt werden können, hat Knabenreich auf der Plattform GoFundMe eine Spendenaktion gestartet. Ihr Anliegen erläuterte sie so: „Ich möchte helfen, einen Teil der Beerdigungs- und Überführungskosten zu tragen. Mit Geld kann man Roy nicht zurückbringen. Aber jede Unterstützung kann seiner Familie eine finanzielle Sorge abnehmen und uns helfen, ihm einen würdigen Abschied zu bereiten.“

Bekannt aus „hundkatzemaus“: Moderatorin vom Verlust schwer getroffen

Wie tief der Schmerz sitzt, zeigen ihre Worte über den Verstorbenen: „Roy und ich haben uns nicht nur sehr geliebt, wir waren auch beste Freunde mit großem Respekt voreinander. Er fehlt mir so sehr und ich werde ihn mein Leben lang vermissen.“

Einem breiten Publikum ist Knabenreich vor allem als TV-Moderatorin und Hundefriseurin bekannt. Zwischen 2015 und 2024 gehörte sie zum Team des VOX-Haustiermagazins „hundkatzemaus“. In der Sendung „3 Engel für Tiere“ war sie zudem als Coach im Einsatz.

Ebenfalls im Jahr 2015 gründete sie in Eltville am Rhein ihren eigenen Hundesalon namens „Feingemacht“. Darüber hinaus schreibt sie Bücher, und seit 2025 führt sie als Moderatorin durch den Podcast „Wolfsblut – Tierisch echte Geschichten“. (red)