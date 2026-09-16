Heidi Klum lädt erneut zur großen Wiesn-Party: Am 17. September findet im Münchner Hofbräuhaus zum zweiten Mal das „HeidiFest“ statt. Und die 53-Jährige macht vor den Showdown noch eine klare Ansage.

Die 53-jährige Mutter von Nachwuchsmodel Leni Klum feiert mit Familie, Freunden und einer bunten Mischung aus Prominenten. RTL überträgt die Veranstaltung live von 20:15 bis 22:30 Uhr, parallel ist sie bei RTL+ zu sehen.

Promi-Party auf der Wiesn: Heidi Klum feiert mit Naomi Campbell und Isi Glück

Auf der Gästeliste stehen unter anderem die Ballermann-Sängerin Isi Glück, das Supermodel Naomi Campbell, das als DJane auflegt, sowie Katja Ebstein, Vicky Leandros, Liz Mitchell von Boney M., La Bouche, Rednex, Dr. Alban, der Star-DJ Mousse T., Tony Christie, Markus Mörl und Sarah Engels.

Hinzu kommen Tom Kaulitz, sein Zwillingsbruder Bill sowie Heidi Klums Kinder wie Leni Klum und enge Freunde. Die Mischung aus Ballermann-Hits, 90er-Nostalgie und Klassikern verschiedener Generationen soll für eine ausgelassene Atmosphäre sorgen.

Leni Klum wird auch in München erwartet

Im Vorfeld betonte die Millionärin in einem Podcast-Interview, dass beim „HeidiFest“ bewusst wenig einstudiert wird. „Alles passiert, wie es passiert. Nichts ist einstudiert“, sagte sie. Die Party sei wild, bunt und unorganisiert – genau das liebe sie. Anders als bei den meisten Fernsehproduktionen gibt es keine festen Stellplätze und keine langen Proben. Das Fernsehpublikum erlebe eine echte Feier.

Heidi Klum und ihre Tochter Leni Klum Copyright: AFP

Zur Vorbereitung konzentriert sich Klum vor allem auf ihr Outfit. Nachdem sie im Vorjahr ein rotes Dirndl getragen hat, plant sie dieses Mal eine neue Farbkombination sowie passenden Kopfschmuck und Schuhe. Kulinarisch setzt sie auf bayerische Klassiker: Für die Gäste gibt es unter anderem vegane Käsespätzle, sie selbst schwärmt von Schweinshaxen und Klößen. Das Highlight bleibt für sie jedoch das Entertainment: bunt, lustig und mit viel Spaß für alle Beteiligten.

Mit dem „HeidiFest“ verbindet Heidi Klum ihre Liebe zum Oktoberfest mit einem großen Fernseh-Event. Die Live-Übertragung soll den Zuschauerinnen und Zuschauern den besonderen Charme einer echten Wiesn-Party näherbringen. (mbr)