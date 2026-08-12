Heidi Klum bald bei RTL?ProSieben äußert sich zu Spekulationen über „GNTM“

In der deutschen TV-Branche sorgt Heidi Klum für Aufsehen. Die Mitteilung, dass ihre Wiesn-Sendung „HeidiFest“ künftig nicht mehr von ProSieben, sondern vom Kölner Sender RTL ausgestrahlt wird, hat beim Publikum Spekulationen ausgelöst. Im Zentrum steht die Frage nach der Zukunft ihres Erfolgsformats „Germany's Next Topmodel“.

Die Übertragung der Veranstaltung aus dem Hofbräuhaus in München ist für den 17. September zur Hauptsendezeit bei RTL und RTL+ angesetzt. Dies stellt für die 53-Jährige die erste bedeutende Abendshow bei dem privaten Sender aus Köln dar. RTL erinnerte in diesem Kontext an den Beginn ihrer Laufbahn, die 1992 mit dem Wettbewerb „Model '92“ in der Sendung „Gottschalk“ von Thomas Gottschalk beim selben Sender ihren Anfang nahm.

Zukunft von „GNTM“: ProSieben äußert sich deutlich

Die Meldung löste in sozialen Medien umgehend Mutmaßungen über eine vollständige Trennung von ihrem Stammsender aus. Zu weiteren Kooperationen äußerte sich RTL zurückhaltend und unterstrich in einer Mitteilung, dass der Fokus vorerst auf der bevorstehenden Show liege.

Man werde über künftige Vorhaben informieren, sobald es dazu gesicherte Informationen gibt. Aus Unterföhring kamen hingegen wesentlich eindeutigere Aussagen. Die Spekulationen bezüglich des Castingformats wurden von ProSieben-Sprecher Christoph Körfer dementiert.

„Die Zusammenarbeit zu GNTM tangiert das nicht“, verdeutlichte Körfer gegenüber Joyn.de. Schon im September startet die Produktion der 22. Staffel des Formats. Der Sprecher des Senders hob außerdem hervor, dass die Kooperation in den Folgejahren weitergeführt wird. Der Vertrag mit dem Model war von ProSieben bereits langfristig verlängert worden, und zwar im Herbst 2024.

Das „HeidiFest“, bei dem Klum mit ihrer Familie und prominenten Gästen den Auftakt der Wiesn-Saison feiert, soll bei RTL mit einem neuen Konzept aus Blasmusik und bekannten Hits präsentiert werden.

Die Premiere im vergangenen Jahr, bei der Stars wie Howard Carpendale, Michelle, Peter Kraus, Roberto Blanco und Thomas Anders dabei waren, erzielte allerdings nur schwache Einschaltquoten. Wer in diesem Jahr zu den geladenen Gästen zählt, hat der Sender bislang nicht mitgeteilt. (jag)