Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (36) sind seit Jahren ein Paar - und doch sind sich die beiden anscheinend nicht bei jeder Modefrage einig. Im Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ hat Tom Kaulitz nun eine kleine Stil-Differenz aus dem gemeinsamen Alltag verraten. Demnach scheiden sich ausgerechnet bei seinen Socken die Geister des Models und des Tokio-Hotel-Stars.

Ausgangspunkt war die Zuschrift einer Podcast-Hörerin. Sie berichtete von einem Freund, der seine Socken grundsätzlich auf links trägt, weil er die Nähte an den Füßen nicht spüren möchte. Für die Kaulitz-Brüder ein Anlass, über ihre ganz eigenen Socken-Vorlieben zu sprechen. Wie Bill erklärt, würden auch die Zwillinge immer wieder mit ihren Strümpfen anecken.

Die beiden Brüder gestehen, sogenannte „no-show-Socken“ zu bevorzugen. Dabei handelt es sich um besonders kurze Füßlinge, die im Schuh möglichst unsichtbar bleiben. Für Tom Kaulitz gehört dieser Look offenbar zum Alltag - bei seiner Ehefrau Heidi Klum kommt er allerdings weniger gut an.

Bill und Tom Kaulitz ecken mit Wahl ihrer Socken an

„Meine Frau zum Beispiel findet die furchtbar“, gesteht der Musiker im Gespräch mit Bruder Bill. Er erinnert sich an die deutlichen Worte seiner Frau zurück: „Als ich das erste Mal gesehen habe, du hast Ballerinas an, da hat es mir fast gereicht“, zitiert Kaulitz sie amüsiert.

Er habe seiner Frau daraufhin versichert, die unliebsamen Socken zumindest nicht ohne Schuhe zu tragen. Sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz outet sich ebenfalls als überzeugter Fan der kurzen Strümpfe: „Ich liebe Ballerinasocken, ich habe nur Ballerinasocken“, so der 36-Jährige. Laut Tom Kaulitz hätten diese schlicht einen klaren Vorteil: „Man will ja nicht die Socken sehen, es sei denn, es ist ein Look. Zum Beispiel bei einem Anzug.“ (tsch)