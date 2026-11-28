Ihr neues Album „WIR“ hat Helene Fischer ihren Fans am Mittwochabend vorab präsentiert. Die Schlager-Queen hatte ihre Anhänger zum Vorabhören in den Mathäser Filmpalast in München eingeladen.

Wer nicht vor Ort sein konnte, verfolgte die Veranstaltung per Live-Schalte in Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Im Münchner Kinosaal selbst zog jedoch vor allem ein gemeinsamer Auftritt des Schlagerstars mit Partner Thomas Seitel die Aufmerksamkeit auf sich.

Laut Videos, die Besucher auf TikTok und Instagram veröffentlichten, zeigte sich das Paar eng umschlungen und küsste sich mehrfach im Kinosaal. Auch während der Veranstaltung saßen die beiden Seite an Seite auf einem erhöhten Platz im Saal.

Helene Fischer und Thomas Seitel: Seltene private Einblicke

Private Aufnahmen der „Atemlos durch die Nacht“-Sängerin gibt es nur selten. Entsprechend begeistert reagierten Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram auf die Szenen. Laut Berichten kommentierte eine Nutzerin, beim Zuschauen gehe einem das Herz auf. Fischer ist seit 2018 mit Thomas Seitel liiert, gemeinsam hat das Paar zwei Kinder.

Auch die Sängerin selbst sprach an dem Abend in München offen über ihre Beziehung. Vor dem versammelten Publikum sagte die 42-Jährige: „Wir lieben uns und sind immer noch verliebt. Und das ist wunderschön!“

Keine Tournee 2027: Helene Fischer vertröstet ihre Fans

Nach dem Pre-Listening stellte sich die Sängerin in einer Fragerunde mit Moderator Matthias Killing den Fragen aus dem Publikum. Zuletzt hatte Fischer mit Hits wie „Heute Nacht“ und „An meiner Seite“ in den Charts abgeräumt. Aus ihrem Alltag verriet sie, dass sie ihre eigene Musik nie selbst einschalte – das übernehme immer ihr Mann.

Für Enttäuschung bei einigen Besuchern sorgte dagegen die Frage nach neuen Konzertterminen: Eine Tournee im Jahr 2027 schloss die Künstlerin vorerst aus. Nach der gerade absolvierten Sommer-Tour sollten die Fans zunächst Geld sparen, in den Urlaub fahren und es sich gut gehen lassen, erklärte sie.

Ganz ohne Aussicht ließ Fischer ihr Publikum aber nicht zurück: „Irgendwann sehen wir uns wieder und dann geben wir richtig Geld aus. Ich für meine Show und ihr kommt wieder zu mir“, kündigte sie an. (jag)