„Wir sind immer noch dieselben“Hendrikje Balsmeyer blickt auf elf Jahre mit Peter Maffay zurück

Hendrikje Balsmeyer (39) und Rockmusiker Peter Maffay (77) feiern ihr elfjähriges Beziehungsjubiläum. Zu diesem Anlass wandte sich die Autorin mit einem ausführlichen und nachdenklichen Beitrag auf Instagram an die Öffentlichkeit. Darin zog sie eine Bilanz der vergangenen gemeinsamen Jahre, die nach ihren Worten von persönlichen Entwicklungen, familiärem Glück, aber auch von Herausforderungen geprägt waren.

Rückblick auf Höhen und Tiefen der Beziehung

„11 Jahre Du und ich …“, leitete Balsmeyer ihren Post ein. In ihren Zeilen schildert die 39-Jährige, wie sehr die beiden im Laufe der Zeit zusammengewachsen sind: „Wir sind immer noch dieselben – und doch gleichzeitig nicht.“ Neben der Familiengründung sprach sie auch offen über Phasen, in denen es nicht immer reibungslos lief.

„Manchmal sind wir gefallen, aber immer einfach aufgestanden und wieder Hand in Hand weitergelaufen“, beschreibt sie den gemeinsamen Umgang mit schwierigen Lebenslagen.

Auch die Eigenheiten des Musikers thematisierte Balsmeyer mit einem humorvollen Unterton: „Jede kleine Macke würde ich so vermissen, wenn sie nicht da wäre.“ Ihren Eintrag schloss sie mit einer Anspielung auf Maffays ersten großen Durchbruchshit „Du“ aus dem Jahr 1970 ab.

Maffay, der in seiner jahrzehntelangen Karriere mehr als 50 Millionen Tonträger verkaufte und das Erfolgsformat „Tabaluga“ ins Leben rief, hat mit Balsmeyer eine siebenjährige Tochter namens Anouk.

Eigener Bühnenauftritt im Dezember geplant

Neben der Arbeit an gemeinsamen Projekten kündigt sich für Balsmeyer zum Jahresende auch ein eigener musikalischer Auftritt an. Am 19. Dezember steht sie mit ihrer Band „Studio 3“ im Beccult in Pöcking am Starnberger See auf der Bühne.

Der Impuls für das Vorhaben kam aus der Familie: Tochter Anouk hatte sie beim gemeinsamen Singen gefragt, warum sie nicht wie ihr Vater Konzerte spiele.

Zusammen mit den Musikern Annika Doherty und Jens Gilles bringt die frühere Coverband-Sängerin Hits aus mehreren Jahrzehnten auf die Bühne, ergänzt durch Anekdoten aus ihrem Leben. Maffay selbst hat die Proben bereits verfolgt und sich laut seiner Ehefrau bestens unterhalten gezeigt. (jag)