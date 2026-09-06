„Jetzt geht's mir gut“Thorsten Sträter nach Krebserkrankung zurück im „Kölner Treff“

Es war ein Schock für alle Fans von Comedian Thorsten Sträter. Anfang des Jahres musste er seine Auftrittstermine absagen. Wer ein Ticket hat, kann sich jetzt auf eine Veranstaltung in zwei Jahren freuen - mit einem völlig neuen Programm.

„Ich hatte Krebs“, sagt Sträter lapidar. Der Comedian ist am Freitagabend Gast in der WDR-Talkshow „Kölner Treff“. „Dann gab es schön Chemotherapie und Pippi, volle Lotte. Das habe ich alles ganz schön vertragen“, sagte er. „Ich bin mittlerweile ganz stabil.“

Er weiß natürlich auch: Der Krebs kann wieder zurückkommen. „Deswegen teile ich mir das Leben anders ein“, berichtete Sträter. „Aber man kann nicht allzu viel dazu sagen außer: Jetzt geht's mir gut.“

Eine Torte aus Hack

Vor einem halben Jahr stellt sich dann auch noch heraus, dass Sträter Diabetiker ist. „Man muss jetzt auch wissen, dass ich mich so beschissen ernährt habe, sehenden Auges. Also so Industriekuchen, Vierkant, das war mein Frühstück. Du kriegst da so einen kompletten Zitronenkuchen weggezimmert“, verriet Sträter. „Haribo ist für mich eine Zwischenmahlzeit gewesen, 250 Gramm.“ Das hat er sich komplett abgewöhnt. „Zucker zuerst, außer da, wo es nicht zu vermeiden ist.“ Seit seiner Chemotherapie isst Sträter auch so gut wie kein Fleisch mehr.

Kurios: Sträter bekam in der Show dennoch eine Geburtstagstorte zu seinem 60. Geburtstag überreicht - aus Hackbraten, garniert mit Kerzen aus Gewürzgurken und Silberzwiebeln. Der sonst so eloquente Comedian wirkte angesichts des Fleischberges fast sprachlos. „Ja, das ist Hack“, stammelte er. Sein Gesicht sprach dabei Bände. „Das ist wirklich schön. Der erste Geburtstagskuchen, der beim Verdauen nicht die Farbe wechseln muss. Ich bin begeistert und ich freu mich“, ergänzte Sträter, als er sich gesammelt hatte.

Krebs ist nicht lustig

Sein Krebs wird aber kein Thema in seinen Comedy-Programmen sein, ließ Sträter durchblicken. „Daraus lässt sich nichts machen. Ich verstehe jeden, der sagt: 'Ich habe Krebs, ich möchte die Geschichte erzählen'. Der kann daraus ein Buch schreiben, und dann gibt es, weil er der Autor ist, auch hoffentlich ein Happy-End - bis auf Weiteres.“ Sträter wolle aber lustig sein, und Krebs sei nicht lustig.

Vor Kurzem ist Sträters neuestes Buch erschienen. „Mach mal das große Leselicht an“, heißt es. Und in der kommenden Woche hat sein neuestes Comedy-Programm Premiere. „Die Zyklopen von Saint Tropez“, so der Name. Darüber will Sträter aber noch nicht viel sagen. Außer: „Zyklopen kommen auch vor.“ (tsch)