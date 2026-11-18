Jahrelang hielt sich der Chemie-Professor aus der Öffentlichkeit heraus. Anlässlich der Veröffentlichung seiner Autobiografie „Mein richtiges Leben“ im S. Fischer Verlag am 18. November hat sich der 77-jährige Joachim Sauer erstmals ausführlich zu seiner Rolle an der Seite von Altkanzlerin Angela Merkel geäußert.

Gegenüber der Wochenzeitung „Die Zeit“ zog er ein grundsätzlich positives Fazit der gemeinsamen Zeit im politischen Spitzenamt. Die 16 Jahre seien eine große Bereicherung in seinem Leben gewesen, „aber dann war es auch genug“, sagte Sauer.

Dennoch habe er es stets als selbstverständlich angesehen, die erfolgreiche Berufstätigkeit seiner Ehefrau zu unterstützen, auch wenn sich manche Journalisten nicht benehmen könnten.

Scharfe Kritik an Medienberichterstattung und Interview-Verzicht

Dass er während Merkels Amtszeit konsequent auf Interviews verzichtete, begründete Sauer in der „Zeit“ mit einer bewussten Strategie. Ihm sei immer klar gewesen, dass die Medien lediglich nach abweichenden Meinungen zwischen ihm und seiner Frau gesucht hätten, um daraus Schlagzeilen zu generieren.

Besonders scharf kritisierte der emeritierte Quantenchemiker den Umgang der Presse mit seiner Privatsphäre während eines früheren Familienurlaubs mit seinen Kindern und Enkeln. Damals seien unbemerkt Fotos entstanden. Während er das Verhalten der „Bild“-Zeitung, die das Material veröffentlichte, mit deren Geschäftsmodell der Grenzüberschreitung erklärte, verurteilte er die Reaktionen anderer Medien deutlich.

Aus Teilen der sogenannten seriösen Presse sei die Unterstellung gekommen, Merkel zeige ihre Enkel absichtlich für den Wahlkampf vor, was Sauer als „niederträchtig“ bezeichnete.

Politischer Austausch zu Hause und Desinteresse an „Miss Merkel“

In einem weiteren Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gewährte Sauer Einblicke in den privaten Alltag des Ehepaares.

Als aktiver Zeitungsleser und politisch interessierter Mensch habe er sich zu Hause durchaus mit Merkel ausgetauscht: „Über die wesentlichen Dinge haben wir natürlich gesprochen“, erklärte er gegenüber der Zeitung. Eine eigene politische Karriere sei für ihn jedoch nie infrage gekommen, da ihm dafür schlicht das Talent fehle.

Mit fiktionalen Darstellungen seiner Ehefrau befasst sich der Wissenschaftler ebenfalls nicht. Die „Miss Merkel“-Krimis von Autor David Safier sowie deren Verfilmungen lehnt er ab.

Dies sei zwar ein freies Land, in dem jeder machen könne, was er wolle, „aber ich habe damit nichts zu tun“, betonte Sauer in der „FAZ“. In seinem eigenen Buch widmet er sich stattdessen seinem Aufwachsen in der DDR sowie seiner wissenschaftlichen Laufbahn. (jag)