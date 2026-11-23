Die Schauspielerin Katharina Thalbach (72) hat in einem Interview mit dem Magazin „Bunte“ über ihre langjährige Beziehung, das Älterwerden und ihre Lebensziele gesprochen. Seit 25 Jahren ist sie mit dem Koch Uwe Hamacher liiert, seit zehn Jahren sind die beiden verheiratet.

Den Altersunterschied von 20 Jahren sieht sie dabei pragmatisch: „Er hat einen entscheidenden Vorteil: Er ist 20 Jahre jünger als ich und kann mich deshalb bis ins hohe Alter pflegen“, sagte Thalbach laut dem Magazin. Kennengelernt hatte sich das Paar einst bei Dreharbeiten zu einem Fernsehfilm.

Katharina Thalbach: „Heute reibe ich mir die Hände“

Auch in finanzieller Hinsicht blickt die gebürtige Berlinerin, die am vergangenen Freitag auch zu Gast in „NDR Talk Show“ war, zufrieden auf ihre frühe Lebensplanung zurück. Bereits im Alter von 22 Jahren kümmerte sie sich darum, dass ihre vier Arbeitsjahre in der DDR für die spätere Rente anerkannt wurden. Während ihr Umfeld damals mit Unverständnis reagierte, profitiert sie heute davon. „Heute reibe ich mir die Hände“, berichtete Thalbach gegenüber „Bunte“.

Katharina Thalbach in „NDR Talk Show“. Copyright: IMAGO/Hartenfelser

Beruflich befasst sich die 72-Jährige derzeit ebenfalls mit dem Thema Alter. Seit dem 19. November ist sie in dem Kinofilm „Lieblingsmenschen – Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes und Amir“ zu sehen.Darin verkörpert sie die 101-jährige Berlinerin Agnes, die eine ungewöhnliche Freundschaft mit dem 70 Jahre jüngeren, aus dem Iran geflüchteten Amir (gespielt von Bardo Böhlefeld) eingeht.

Thalbach spielt 101-jährige in neuem Kinofilm

Als Vorbild für die Figur diente Thalbach nach eigenen Angaben vor allem ihre eigene Großmutter, deren trockener Humor und Widerstandskraft nach Schicksalsschlägen sie geprägt hätten.

Privat spielen neben ihrem Ehemann vor allem ihre Tochter Anna (53) und ihre Enkelin Nellie (31), die ebenfalls als Schauspielerinnen arbeiten, eine zentrale Rolle. Zudem beschreibt Thalbach ihre Herkunftsfamilie als sehr vielfältig, da sie die Älteste von sechs Geschwistern ist – darunter zwei Franzosen sowie ein Bruder, der Anfang 30 ist. „Bei uns ist also alles herrlich bunt. Und genau das liebe ich!“, zitierte das Magazin die Darstellerin.

Verlust einer engen Freundin schmerzt noch immer

Neben den positiven Seiten verschwieg die Schauspielerin im Gespräch mit „Bunte“ auch schmerzhafte Erfahrungen nicht. Vor fünf Jahren verstarb eine enge Freundin, die sie seit ihrem 27. Lebensjahr begleitet hatte.

Es falle ihr schwer, die gemeinsamen Erinnerungen nicht mehr teilen zu können, da mit steigendem Alter zwangsläufig immer weniger Wegbegleiter aus der Jugend übrig blieben.

Dennoch blickt sie nach vorn und betonte, es sei nie zu spät, neue Freundschaften zu schließen. In diesem Zusammenhang sprach sie sich auch für das Konzept von Wohngemeinschaften sowie für mehr gegenseitiges Vertrauen im Alltag aus. (jag)