Der gebürtige Kölner Tobias „Tobi“ Schlegl ist bei einem Einsatz im Rettungsdienst bedroht und angegriffen worden. Der 49-Jährige machte den Vorfall auf seinem Instagram-Kanal öffentlich. Körperlich blieb der heutige Notfallsanitäter, der seit rund zehn Jahren in Hamburg arbeitet, zwar unverletzt, psychisch setzt ihm der Angriff jedoch zu.

Herausforderung im Hamburger Rettungsdienst und auf dem Mittelmeer

Über den genauen Ablauf des Einsatzes macht Schlegl keine Angaben. Er lässt offen, wo und zu welcher Uhrzeit die Attacke stattfand und wer ihn angriff. Auf Instagram schildert er die Situation als „verdammt knapp und lebensgefährlich“. Äußerlich sei ihm nichts passiert, doch in seinem Inneren tobten die Gedanken, so Schlegl weiter.

Der Vorfall habe ihn tief erschüttert und fassungslos zurückgelassen. Er frage sich, „warum zur Hölle“ Menschen so etwas täten. Für einen kurzen Moment habe er sogar am Guten im Menschen gezweifelt, wolle diesem Gedanken aber keinen Raum geben: „Und so will ich nicht denken. Niemals.“

Vom Kölner Viva-Moderator zum Notfallsanitäter

Bevor Schlegl in den Rettungsdienst wechselte, prägte er das deutsche Fernsehen. In den 1990er-Jahren wurde er beim in Köln ansässigen Musiksender Viva bekannt und moderierte später unter anderem das ZDF-Kulturmagazin „aspekte“.

Vor zehn Jahren entschied er sich laut eigenen Angaben aus einer „Sehnsucht nach Tiefe“ heraus für einen beruflichen Neuanfang, kündigte beim ZDF und absolvierte die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter.

Tobi Schlegl arbeitet heute unter anderem im Rettungsdienst. (Archivbild) Copyright: dpa

Neben seiner regulären Tätigkeit im Hamburger Rettungsdienst war Schlegl auch als Notfallsanitäter auf dem Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“ im Mittelmeer im Einsatz – eine Aufgabe, die er als härteste Herausforderung seines Lebens bezeichnete. Zudem veröffentlichte er Romane und Sachbücher und engagiert sich in einem Kriseninterventionsteam für Menschen nach belastenden Erlebnissen.

Unter dem Beitrag zeigen sich zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer solidarisch und danken den Rettungskräften für ihre Arbeit. Prominente Unterstützung kommt von der SPD-Politikerin Saskia Esken, die den Angriff auf einen Helfer als „einfach unbegreiflich“ bezeichnet und Schlegl wünscht, den Vorfall „als hässliche Nische in einem Meer voller Dankbarkeit“ einordnen zu können.

Zudem berichten weitere Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter von eigenen Gewalterfahrungen. (jag)