Drei Jahre nach dem Mord an der in Köln geborenen Baronin Myriam Ullens de Schooten ist ihr Stiefsohn Nicolas Ullens schuldig gesprochen worden. Doch bevor das Gericht über das Strafmaß entscheiden kann, gibt es eine neue Wendung in dem Fall. Darüber berichtet das spanische Magazin „Vanitatis“.

Myriam Ullens de Schooten wurde am 29. März 2023 im belgischen Lasne erschossen. Die damals 70-Jährige war gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Unternehmer und Baron Guy Ullens de Schooten, unterwegs, als Nicolas Ullens das Paar abfing. Er schoss sechs Mal auf seine Stiefmutter. Myriam starb noch am Tatort, ihr Ehemann wurde am Bein verletzt.

Nicolas Ullens, ein ehemaliger Mitarbeiter der belgischen Nachrichtendienste, stellte sich unmittelbar nach der Tat der Polizei. Deshalb ging es im Prozess vor dem Schwurgericht in Nivelles vor allem um die Frage, ob die Tat geplant war und welches Motiv dahinterstand.

Myriam Ullens de Schooten: Sieben Geschworene sahen Mord mit Vorsatz

Die Verteidigung hatte argumentiert, Nicolas Ullens habe nach jahrelangen Konflikten mit seiner Stiefmutter impulsiv gehandelt. Dabei ging es unter anderem um Streitigkeiten innerhalb der Familie und um das Vermögen seines Vaters. Die Anklage hingegen wollte nachweisen, dass der 2023 begangene Mord geplant war.

Nicolas Ullens (61) während der Urteilsverkündung im Mordprozess um seine Stiefmutter Myriam Ullens de Schooten am 7. Oktober 2026 in Nivelles. Copyright: IMAGO/Photo News

Am 6. Oktober 2026 befanden sieben der zwölf Geschworenen, dass die Vorbedachtheit bewiesen sei. Weil damit keine ausreichend breite Mehrheit erreicht wurde, mussten die Berufsrichter eingreifen. Sie schlossen sich letztlich der mehrheitlichen Einschätzung an. Nicolas Ullens wurde daraufhin wegen Mordes schuldig gesprochen.

Doch damit ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Am Tag nach dem Schuldspruch stellte die Verteidigung einen Antrag auf Ablehnung der beteiligten Berufsrichter. Sie macht einen Verfahrensfehler geltend, der ihrer Ansicht nach die Ordnungsmäßigkeit des Urteils beeinträchtigen könnte.

Deshalb wurde die weitere Verhandlung zunächst bis zum 4. November ausgesetzt. Der Schuldspruch bleibt nach den vorliegenden Informationen bestehen. Ausstehend ist insbesondere die Entscheidung über das Strafmaß.

In Köln geboren und in Belgien erfolgreich

Myriam Ullens de Schooten wurde 1952 in Köln geboren. Ihr Vater war Offizier der belgischen Armee. Sie wuchs bis zu ihrem 15. Lebensjahr in Köln auf und ging anschließend für ihre weitere Ausbildung nach Belgien. Dort machte sie sich später als Unternehmerin, Kunstsammlerin und Mäzenin einen Namen.

Angehörige und Freunde bei der Trauerfeier für Myriam Ullens de Schooten am 7. April 2023 in Ohain bei Lasne. Copyright: IMAGO/Belga

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Guy gründete sie 2007 in Peking das Ullens Center for Contemporary Art. Das unabhängige Kunstzentrum entwickelte sich zu einer wichtigen Institution für zeitgenössische chinesische Kunst. Das Ehepaar baute außerdem eine bedeutende Kunstsammlung auf und engagierte sich in verschiedenen philanthropischen Projekten.

Myriam Ullens de Schooten gründete zudem das Modelabel Maison Ullens. Nach einer überstandenen Krebserkrankung setzte sie sich außerdem für Menschen ein, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen mussten, und gründete dafür eine eigene Stiftung.

Enge Verbindung zum belgischen Königshaus

Die Baronin und ihr Ehemann bewegten sich in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen Belgiens. Sie waren mit König Philippe und Königin Mathilde befreundet und pflegten Kontakte zu Unternehmern, Künstlern und Mitgliedern verschiedener Königshäuser.

König Philippe, Königin Mathilde (beide vorne Mitte) und Myriam Ullens de Schooten (hinten links) mit weiteren Gästen bei einem Empfang im Königlichen Schloss in Laeken anlässlich des Weltfrauentags 2015. Copyright: imago/Belga

Nach dem Tod seiner Frau wurde Guy Ullens de Schooten im Verfahren gegen seinen Sohn als Zivilpartei zugelassen. Er wollte nach Angaben aus dem Umfeld der Familie erfahren, was seinen Sohn zu der Tat bewogen hatte. Den Prozess gegen Nicolas konnte er jedoch nicht mehr erleben: Der Baron starb im April 2025.

Im Verfahren spielten auch die langjährigen Konflikte innerhalb der Familie eine wichtige Rolle. Nicolas Ullens hatte seiner Stiefmutter unter anderem vorgeworfen, für die Entfremdung zwischen ihm und seinem Vater verantwortlich zu sein, und Entscheidungen des Ehepaares zum Vermögen kritisiert. Die Familie von Myriam Ullens de Schooten wies diese Darstellung zurück.

Nun muss zunächst geklärt werden, ob und wie das Verfahren nach dem Antrag der Verteidigung gegen die Berufsrichter fortgesetzt werden kann. Erst danach kann das Gericht über die Strafe für den Mord an der in Köln geborenen Baronin entscheiden.