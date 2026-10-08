Beim Abschluss des Staatsbesuchs in Finnland sorgte Königin Letizia vor allem mit ihrer Kleidung für Gesprächsstoff in den spanischen Medien. Wie unter anderem die Tageszeitung „El Mundo“ und das Magazin „¡Hola!“ berichten, setzte die Frau von König Felipe VI. am Mittwoch auf eine Kombination aus auffälligen Herbsttönen, finnischem Design und historischem Schmuck.

Besonders ins Auge fiel ein weiter, knopfloser Wollmantel in Kirschrot beziehungsweise Bordeaux mit markantem Revers. Das Modell fiel nicht nur durch seinen Schnitt auf, sondern passte farblich auch genau zur Krawatte von König Felipe VI.

Modische Hommage an Finnland und abgestimmte Accessoires

Darunter trug Letizia erstmals nachweislich Mode eines finnischen Labels: ein marineblaues Kostüm aus Wolljacke und Midirock der Modemarke Andiata. Das 1986 in Helsinki gegründete Label ist außerhalb Finnlands bislang wenig bekannt und steht für hochwertige, zeitlose Damenmode. Spanische Medien werteten die Wahl des finnischen Labels als Tribut an das Gastgeberland.

Auch bei den Accessoires griff Letizia den Bordeaux-Ton des Mantels wieder auf. Sie entschied sich für spitze Kitten-Heels in derselben Farbe. Ihre Handtasche aus veganem Leder stammte vom Label JW Pei – „El Mundo“ bezeichnete das Modell als „Noor“, während „¡Hola!“ die Tasche als Modell „Bria“ führte.

Historischer Schmuck von Altkönigin Sofía zum Reiseabschluss

Ergänzt wurde das Outfit durch mehrere Schmuckstücke, allen voran eine diamantene Schleifenbrosche am Revers, die aus dem Besitz von Altkönigin Sofía stammt und die Letizia bereits 2023 in London getragen hatte. Dazu kamen Ohrhänger mit Brillanten sowie Ringe der Marken Coreterno und Karen Hallam.

König Felipe VI. und Königin Letizia bei einer Kranzniederlegung auf dem Hietaniemi-Friedhof in Helsinki, dem Nationalfriedhof Finnlands. Copyright: AFP

Der Auftritt bildete den modischen Rahmen für den Abschluss einer dicht getakteten dreitägigen Reise: Nach dem offiziellen Empfang in Helsinki, einem Besuch einer finnisch-spanischen Schule, Gesprächen zu Wirtschaft und Wissenschaft sowie einem Staatsbankett legte das Königspaar am Mittwoch einen Kranz auf dem Hietaniemi-Friedhof nieder.

Danach ging es über die Architektur-Ausstellung in der Finlandia-Halle weiter nach Lappland. Dort endete die Reise mit Terminen rund um Verteidigung, arktische Forschung und die Sámi sowie einem Besuch der Universität von Rovaniemi offiziell.