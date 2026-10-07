Von Kate inspiriert?Königin Letizia begeistert mit neuer Friseur

Königin Letizia von Spanien gilt seit vielen Jahren als stilprägend unter Europas Blaublütern. Beim offiziellen Staatsbesuch in Finnland zog die 54-Jährige nun jedoch vor allem mit einer veränderten Haartracht die Aufmerksamkeit auf sich. Beim festlichen Abendessen im Präsidentenpalast in Helsinki zeigte sich Letizia laut der Tageszeitung „El Mundo“ an der Seite von König Felipe mit einem auffallend weichen, modernen Look.

Anstelle einer formal strengen Hochsteckfrisur oder komplett glatt frisiertem Haar präsentierte sich die Monarchin beim Empfang durch Finnlands Staatsoberhaupt Alexander Stubb mit einer halboffenen Frisur.

Königin Letizia: Eleganter Look beim Staatsbankett in Helsinki

Die vorderen Haarpartien waren am Hinterkopf fixiert, während die restlichen Längen in weichen, definierten Wellen über die Schultern fielen. Das Styling verlieh ihrem Auftritt eine aufgelockerte Note und setzte ihr dezentes Make-up sowie die Diamantohrringe in Szene.

Mit dem Zusammenspiel aus Struktur und weichen Wellen weckte das Styling zugleich Erinnerungen an Prinzessin Kate, die diese halboffene Silhouette zuletzt bei einem Londoner Film-Event wählte.

Auch modisch setzte Letizia auf ein bewusstes Signal: Wie „El Mundo“ analysiert, griff sie für den Gala-Abend tief in den eigenen Kleiderschrank und trug ein bodenlanges Kleid aus schwarzem Samt ihres langjährigen Leibschneiders Felipe Varela.

Das minimalistisch geschnittene Modell mit langen Ärmeln und leichter Meerjungfrauen-Silhouette hatte Letizia demnach bereits 2017 bei einem Staatsbankett in Madrid getragen. Das Blatt würdigte die Entscheidung als nachhaltiges modisches Zeichen, das Eleganz mit bewusstem Konsum verbinde und zugleich das spanische Modedesign auf internationaler Bühne präsentiere.

Historische Diamanten als funkelnde Manschetten

Komplettiert wurde die schwarze Samtrobe durch gezielte Schmuckakzente aus der spanischen Krone. Auf eine Tiara verzichtete Letizia zwar, nutzte jedoch die historischen Diamantarmbänder an den Ärmelenden als glitzernde Schmuckmanschetten – ein Detail, das sie schon bei früheren Staatsbesuchen gewählt hatte.

Finnlands Präsident Alexander Stubb (v. l.) und seine Ehefrau Suzanne Innes-Stubb empfangen das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia vor dem feierlichen Staatsbankett im Präsidentenpalast. Copyright: AFP

Zusammen mit der dunkelblauen Schärpe und einer floralen Diamantbrosche ergab sich ein stimmiges Gesamtbild aus königlichem Protokoll und moderner Zurückhaltung.

Der zweitägige Staatsbesuch in Helsinki unterstreicht die engen Beziehungen zwischen Madrid und Helsinki. Bei den offiziellen Terminen im finnischen Regierungssitz standen neben politischen Gesprächen vor allem der kulturelle Austausch und die wirtschaftliche Kooperation im Mittelpunkt.