Prinz Harry hat am Freitagvormittag (20. November 2026) mit einem überraschend lockeren Auftritt im britischen Frühstücksfernsehen für Aufmerksamkeit gesorgt. In der ITV-Sendung „This Morning“ sprach der 42-Jährige über sein neues Leben in Großbritannien, nachdem er im August gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan sowie den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet nach sechs Jahren aus dem kalifornischen Montecito zurückgekehrt war.

Im Studio zeigte sich der Herzog von Sussex gelöst: Er begrüßte das Moderatoren-Duo Alison Hammond und Dermot O'Leary mit einer herzlichen Umarmung, las kurzzeitig selbst die Anmoderation vom Teleprompter ab, half TV-Koch Phil Vickery beim Backen eines traditionellen Weihnachtskuchens und stieß mit Moderatorin Hammond mit einem Glas Whisky an. Zudem gab Harry bekannt, dass der Sender ITV künftig die von ihm initiierten „Invictus Games“ übertragen wird.

Rückkehr nach sechs Jahren: Großbritannien fühlt sich für Harry weiter wie Heimat an

Wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet, beschrieb Harry die Rückkehr in sein Heimatland als durchweg positiv. Zwar habe sich in den vergangenen Jahren vieles verändert, doch in London und dem restlichen Land fühle sich für ihn nach wie vor alles sehr vertraut an.

„Es ist großartig, wieder auf heimischem Boden zu sein, und ich stürze mich in das neue Winterwetter, was ebenfalls schön ist“, sagte der Royal in der Sendung. Er habe die britischen Winter während seiner Zeit in den USA durchaus vermisst und genieße es nun wieder, durch die Landschaft zu spazieren und Pubs zu besuchen.

Schulstart in England: Archie und Lilibet gewinnen an Selbstbewusstsein

Ausführlich äußerte sich Harry auch zur Eingewöhnung seiner beiden Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Laut „Daily Mail“ waren die beiden im September zunächst an einer Schule in England angemeldet worden, wechselten jedoch schon nach wenigen Tagen an eine näher gelegene Einrichtung, da starker Verkehr und der lange Anfahrtsweg das Sicherheitsteam der Familie zu sehr beansprucht hatten.

Prinz Harry gönnt sich einen Shot Whiskey in der ITV-Sendung „This Morning“. Copyright: This Morning / ITV

Die größte kulturelle Umstellung für die Kinder sei das Tragen von Schuluniformen gewesen, was ihnen jedoch sichtlich geholfen habe. „Das Selbstbewusstsein der beiden ist durch die Decke gegangen, seit sie auf eine britische Schule gehen, was wirklich sehr schön ist“, betonte Harry. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Ich treibe ihnen den amerikanischen Akzent wieder aus, und ihre Freunde in der Schule machen genau dasselbe.“

Die kommenden Weihnachtsfeiertage wird die Familie voraussichtlich gemeinsam mit Meghans Mutter Doria Ragland verbringen – anders als in früheren Jahren, als Harry mit der königlichen Familie in Sandringham feierte, wozu er in diesem Jahr nicht eingeladen ist. Da sich seine Kinder sehr auf Schnee freuen, deutet vieles darauf hin, dass das Fest in Großbritannien stattfindet.

Beim Weihnachtsmenü setzt Harry ganz auf die Kochkünste seiner Familie und stellte Gumbo oder Truthahn in Aussicht: „Meine Frau ist sehr gut in der Küche und meine Schwiegermutter auch, also überlasse ich das ihnen.“