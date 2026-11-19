Ein dänisches Medienunternehmen hat mit der versehentlichen Veröffentlichung eines Nachrufs auf Königin Margrethe für Verwirrung gesorgt. Die 86-Jährige, die im Januar 2024 abgedankt hatte, ist wohlauf.

Wie unter anderem der „Daily Express“ berichtet, veröffentlichte der Regionalsender TV2 Fyn am vergangenen Freitag irrtümlich einen vorbereiteten Text, der den Tod der ehemaligen Monarchin vermeldete. Erst drei Tage später wurde der Artikel wieder offline genommen.

In der Unterzeile des fälschlicherweise publizierten Beitrags hieß es: „Dänemark hat eine Königin verloren. Eine Persönlichkeit, die ihr ganzes Leben lang Regionen und Generationen vereint und für die Menschen auf Fünen eine besondere Rolle gespielt hat.“

Chefredakteur spricht von bedauerlichem Fehler

Chefredakteur Thomas Funding bezeichnete den Vorfall laut dem Bericht öffentlich als einen „bedauerlichen Fehler“. Der Text sei veröffentlicht worden, ohne dass ihm die erforderliche redaktionelle Aufmerksamkeit zuteilgeworden sei.

In der Unterzeile des fälschlicherweise publizierten Beitrags hieß es unter anderem: „Dänemark hat eine Königin verloren.“ (Archivbild) Copyright: Kongehuset

Funding stellte jedoch klar, dass der Nachruf nicht auf der Startseite des Portals erschienen war und daher lediglich von 37 Leserinnen und Lesern aufgerufen wurde. Derzeit läuft eine interne Untersuchung, wie es zu der Panne kommen konnte. Zuletzt hatte sich die Altkönigin am 3. November bei der Verleihung des Ebbe-Munck-Preises auf Schloss Fredensborg in der Öffentlichkeit gezeigt.

Gesundheitliche Rückschläge und ähnliche Pannen

Der redaktionelle Fehltritt ereignete sich wenige Wochen, nachdem das dänische Königshaus einen Krankenhausaufenthalt der Monarchin bestätigt hatte.

Königin Margrethe erscheint mit Rollator zu Termin. (Archivbild) Copyright: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Im September waren bei der Mutter des amtierenden Königs Frederik ein neues Blutgerinnsel im Hüftbereich sowie eine leichte Dehydrierung diagnostiziert worden. Während der stationären Behandlung erklärte der Hof in einer Mitteilung: „Königin Margrethe ist guter Dinge und es geht ihr den Umständen entsprechend gut.“

Auch in Großbritannien hatte ein ähnlicher Vorfall erst vor wenigen Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Der in Essex ansässige Sender Radio Caroline sendete laut „Daily Express“ während einer laufenden Show versehentlich drei voraufgezeichnete Trauerbotschaften, 16 Minuten Stille sowie die Nationalhymne.

In einer der Durchsagen hieß es irrtümlich: „Wir haben unser reguläres Programm bis auf Weiteres als Zeichen des Respekts nach dem Ableben Seiner Majestät König Charles III. ausgesetzt.“ Der Sender entschuldigte sich im Anschluss für das Versehen. (jag)