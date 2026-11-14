Bei einem zweitägigen Staatsbesuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (48) in Dänemark hat Kronprinz Christian (21) eine zentrale Rolle an der Seite von König Frederik (58) eingenommen. Wie die dänische Nachrichtenagentur Dana Press berichtet, empfing der Monarch den ukrainischen Staatschef am 11. November gemeinsam mit seinem ältesten Sohn und Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (48) auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen.

König Frederik bekundet Mitgefühl bei Kranzniederlegung in Kopenhagen

Im Anschluss an den Empfang nahmen der König, der Kronprinz, die Ministerpräsidentin und der ukrainische Präsident gemeinsam an einer Kranzniederlegung im Kastell von Kopenhagen teil. In seiner dortigen Ansprache würdigte König Frederik den Widerstand der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg.

„Seit fast fünf Jahren tobt der von Russland geführte umfassende Krieg in der Ukraine. Die menschlichen Kosten sind enorm“, sagte der Monarch laut Dana Press. Zudem betonte er: „Ihr Volk und Ihre Streitkräfte verteidigen Ihre Souveränität weiterhin unter schwierigsten Bedingungen. Ich möchte Ihnen und dem ukrainischen Volk mein tiefstes Mitgefühl aussprechen.“

Der zweitägige Aufenthalt Selenskyjs in Dänemark, der zuvor bereits mit dem britischen König Charles zusammengekommen war, schloss am Mittwoch mit einer Rede vor dem dänischen Parlament.

Beobachter werten Auftritt als Signal für Kronprinz Christians künftige Rolle

Die Einbindung des 21-jährigen Thronfolgers in das hochkarätige diplomatische Programm wird in Dänemark als gezielte Vorbereitung auf seine künftigen Aufgaben gewertet. Gegenüber der dänischen Zeitung „B.T.“ erklärte die Journalistin Fie West, der Kronprinz betrete an diesem Mittwoch eine große Bühne, da die Augen der Welt auf Selenskyj und dieses Treffen gerichtet seien.

Dies verdeutliche, „dass Kronprinz Christian tatsächlich für seine zukünftigen Aufgaben in Stellung gebracht wird“. West ergänzte laut „B.T.“, Dänemark sende durch die Teilnahme des Kronprinzen ein klares Signal: „Dies sind die beiden ranghöchsten Mitglieder des Königshauses – mit anderen Worten: das Beste, was wir zu bieten haben.“

Kronprinz Christian hatte bereits in den vergangenen Wochen vermehrt offizielle Termine wahrgenommen, darunter sein Debüt bei einem Staatsbankett anlässlich des Besuchs des vietnamesischen Präsidenten. (jag)