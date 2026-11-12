König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen haben am vergangenen Sonntag (8. November) unangekündigt am Marathon des Alpes-Maritimes von Nizza nach Cannes teilgenommen.

Wie der norwegische Sender „TV 2“ berichtete, gingen der 53-jährige Monarch und seine 22-jährige Tochter um 9.16 Uhr gemeinsam auf die 42,195 Kilometer lange Strecke entlang der französischen Riviera. Aufnahmen der Royals beim Lauf verbreiteten sich unter anderem in den sozialen Netzwerken.

Haakon war unter dem Namen Haakon Magnus mit der Startnummer 15699 gemeldet, die Kronprinzessin trug die Nummer 15715. Beide Namen ließen sich sowohl auf der offiziellen Teilnehmerliste als auch im Live-Tracking des Veranstalters nachvollziehen.

Zwei Sekunden Vorsprung für Ingrid Alexandra nach Panne bei der Zeitmessung

Laut Informationen der norwegischen Zeitung „VG“ erreichte König Haakon das Ziel in Cannes um 13.59 Uhr nach 4 Stunden, 43 Minuten und 1 Sekunde. Bei Kronprinzessin Ingrid Alexandra kam es zunächst zu Unklarheiten, da ihre elektronische Zeitmessung ausgefallen war.

Erst am Mittwoch (11. November) wurde das offizielle Ergebnis nachgereicht: Demnach absolvierte sie die Distanz in 4 Stunden, 42 Minuten und 59 Sekunden und lag damit zwei Sekunden vor ihrem Vater. Aufnahmen von der Strecke zeigen, dass Vater und Tochter noch bei Kilometer 30 gemeinsam liefen.

Zweiter Anlauf nach abgesagtem Start in Dänemark

Für die beiden Royals war der Lauf in Südfrankreich bereits der zweite Versuch eines gemeinsamen Marathons innerhalb kurzer Zeit. Laut „VG“ waren König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra schon Anfang Oktober für ein Rennen im dänischen Skagen gemeldet, traten dort jedoch nicht an.

Dass der Monarch regelmäßig Ausdauersport treibt, ist in Norwegen bekannt. Die Royal-Expertin Caroline Vagle erklärte gegenüber dem Magazin „Se og Hør“, dass dem König Bewegung sehr wichtig sei und er selbst bei engem Terminkalender sowie auf offiziellen Auslandsreisen Zeit zum Joggen einplane.

So lief Haakon laut Medienberichten bereits Ende April gemeinsam mit dem dänischen König Frederik durch Stockholm, als beide anlässlich des 80. Geburtstags von König Carl Gustaf in Schweden zu Gast waren.