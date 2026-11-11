„Besinnung und Erneuerung“Prinzessin Kate spricht in seltenem Interview über ihre Klinikzeit

Prinzessin Kate hat sich ausführlich zu den Erfahrungen während ihrer Krebserkrankung geäußert. Wie das britische Magazin „Country Life“ berichtet, sprach die 44-Jährige in einem Interview mit dem Autor Robert Macfarlane über die Bedeutung der Umwelt für ihren Heilungsprozess. Bei der Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William war 2024 Krebs diagnostiziert worden. Inzwischen gilt die dreifache Mutter als krebsfrei.

Das Interview ist Teil einer aktuellen Sonderausgabe von „Country Life“, für die Kates Ehemann Prinz William als Gast-Chefredakteur verantwortlich zeichnete. Anlass der Kooperation war das Engagement der Königsfamilie für Natur- und Landschaftsschutz sowie die mentale Gesundheit.

Bedeutung der Natur für die Genesung

Rückblickend plädiert die Prinzessin für eine ganzheitliche Betrachtung von schweren Erkrankungen. Es liege ihr am Herzen, Krankheit und Genesung ganzheitlich anzugehen, da eine schwere Erkrankung zwar viele körperliche Hürden bedeute, aber stets auch eine tiefere Ebene im Menschen berühre.

„Die Natur hat es mir ermöglicht, eine tiefere Verbindung zu meinem Geist, meinem Körper und meiner Seele zu finden“, erklärte Kate gegenüber „Country Life“. Die Umwelt habe ihr als Zufluchtsort gedient, da sie nichts verlange, nicht urteile und keine Leistung erwarte.

Schon während ihres Aufenthalts in der Klinik habe man sie darauf vorbereitet, dass der Heilungsweg keineswegs geradlinig verlaufe, sondern von Fortschritten und Rückschlägen geprägt sei.

Dies spiegele sich auch in natürlichen Zyklen wider: „Sie zeigt uns, dass Phasen der Ruhe, der Besinnung und der Erneuerung genauso wichtig sind, wie Momente des Wachstums.“ Aus dieser Erkenntnis schöpfe sie Zuversicht, da der Mensch stets Teil eines größeren Ganzen bleibe.

Sorge um mentale Gesundheit von Jugendlichen

Über den rein persönlichen Bezug hinaus warnte Kate vor den psychischen Folgen einer zunehmend technisierten Lebenswelt für die jüngere Generation. Sie beobachte eine wachsende Ängstlichkeit unter Heranwachsenden, die heute intensiver denn je online vernetzt seien.

Gerade vor diesem Hintergrund hält es die Prinzessin für zentral, jungen Menschen emotionale Stabilität zu vermitteln. Ein beständiges Umfeld sei unerlässlich, damit Kinder ein tragfähiges Gefühl der Verbundenheit entwickeln könnten. Draußen fänden Heranwachsende einen Raum, in dem sich diese emotionalen Kompetenzen auf organische Weise ausbilden ließen.