„Emotional nicht stark genug“Harry stützt Meghan bei EU-Auftritt nach Festnahme ihres Vaters

Im Europäischen Parlament in Brüssel haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Meghans Vater in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Anlass der Reise war eine Konferenz zur Sicherheit von Kindern im Internet.

Meghan begleitete ihren Ehemann zu dem Termin, verzichtete jedoch kurzfristig auf einen eigenen Redebeitrag. Als Grund nannte sie, dass sie sich „emotional nicht stark genug“ fühle.

Herzogin Meghan und Prinz Harry: Auftritt im Europäischen Parlament unter persönlicher Belastung

Vor Ort versuchten anwesende Journalisten, Reaktionen zu den familiären Entwicklungen einzuholen. Laut einem Bericht der britischen Zeitung „Daily Mail“ reagierten die Sussexes jedoch nicht auf Fragen nach ihrem Befinden.

Herzogin Meghan (l.) im Gespräch mit der betroffenen Mutter Sandra Spitaels bei der Eröffnung des Mahnmals „Lost Screen Memorial“ im Europäischen Parlament. Copyright: AFP

Aus dem Umfeld des Paares verlautete zuvor eine erhebliche Belastung: Wie eine namentlich nicht genannte Vertraute dem Magazin „Hello!“ sagte, sei die Herzogin angesichts der jüngsten Vorfälle „am Boden zerstört“.

Ermittlungen gegen Meghans Vater Thomas Markle Sr.

Hintergrund des öffentlichen Interesses ist das laufende Verfahren gegen Thomas Markle Sr. Der 82-Jährige war am 6. November wegen des Verdachts auf Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs festgenommen und anschließend unter Auflagen entlassen worden. Nach Informationen der „Times“ steht Markle derzeit unter Hausarrest und wird elektronisch überwacht.

Prinz Harry (2. v. l.) und Herzogin Meghan (3. v. l.) besuchen mit dem EU-Abgeordneten Antonio López-Istúriz White (l.) die Eröffnung der Ausstellung zum „Lost Screen Memorial“ im Europäischen Parlament. Copyright: AFP

Am Dienstag spitzte sich die juristische Lage für Thomas Markle weiter zu: US-Behörden nahmen den 82-Jährigen erneut fest, nachdem er laut Staatsanwaltschaft am frühen Morgen seine elektronische Fußfessel entfernt und damit gegen die Kautionsauflagen verstoßen hatte.

Ein Bundesgericht in Tampa lehnte eine erneute Freilassung ab, da weder sein Erscheinen vor Gericht noch der Schutz Dritter durch entsprechende Auflagen gewährleistet werden könnten.

Dem Angeklagten, der die Anschuldigungen öffentlich als „kranke Lügen“ zurückweist, wirft das US-Justizministerium den Besitz von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs vor; bei Durchsuchungen zweier Lagerräume in Los Angeles stellte das FBI rund 78 Beweisstücke sicher.

Meghan äußerte sich gegenüber dem Magazin „People“ bereits im Vorfeld der Reise und erklärte, die Vorwürfe gegen ihren Vater „erschüttern mich zutiefst“, während sie zugleich die Hoffnung äußerte, „dass der Gerechtigkeit vollständig Genüge getan wird“. (jag)