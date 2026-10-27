„Am Boden zerstört“Herzogin Meghan und Prinz Harry machen mit Kindern den Abflug

Nach neuen Anschuldigungen gegen ihren Vater Thomas Markle hat sich Herzogin Meghan nach Angaben britischer Medien mit Prinz Harry und ihren Kindern vorübergehend ins Ausland begeben. Die Familie suche in dieser belastenden Situation gezielt Abstand, wie das Magazin „HELLO!“ berichtet.

Die aktuellen Anschuldigungen setzen die 45-jährige Herzogin demnach massiv zu. Eine Vertraute schilderte gegenüber der Zeitschrift den emotionalen Zustand der Herzogin als verheerend.

Herzogin Meghan und Prinz Harry setzen sich wohl ins Ausland ab

Laut Angaben der Freundin ist Meghan tief betroffen und in Tränen aufgelöst, während sie an die mutmaßlichen Opfer denkt: Sie sei einfach wirklich, wirklich aufgebracht, schaue die ganze Zeit zu ihrer Tochter Lili und müsse an die betroffenen Kinder denken, so die Quelle.

Meghan und Harry sollen mit den Kindern die Koffer gepackt haben. (Archivbild) Copyright: Joe Giddens

Gegen den 82-jährigen Thomas Markle wird ermittelt, nachdem sein Sohn Thomas Jr. Berichten zufolge Hinweise auf Missbrauchsdarstellungen im Haus seines Vaters auf den Philippinen entdeckt haben soll. Thomas Markle weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Um ihre mentale Gesundheit zu schützen, habe sich Meghan dazu entschlossen, keine Medienberichte mehr zu verfolgen, erklärte die Vertraute weiter. Es handele sich um eine emotionale Achterbahnfahrt, und die Herzogin sei völlig aufgelöst.

Herzogin Meghan soll über die Vorwürfe gegen ihren Vater seit Jahren Bescheid wissen

Die Auseinandersetzungen um den pensionierten Beleuchtungstechniker belasten das Verhältnis seit Jahren. Bereits 2018 war Meghan nach Berichten über einen früheren Fall von Vorwürfen informiert worden. Damals habe ihr die Londoner Metropolitan Police einen Brief der ersten Frau ihres Vaters, Roslyn Loveless, übergeben, woraufhin Meghan den Kontakt abbrach.

Nachdem Thomas Markle in der Vergangenheit wiederholt öffentlich über die Entfremdung gesprochen hatte, wandte sich die Herzogin im Dezember des vergangenen Jahres letztmalig brieflich an ihn.

Sie warf ihm darin schweres Fehlverhalten vor und schloss jeden Kontakt zu den Enkelkindern aus. In einer Erklärung aus der vergangenen Woche betonte Meghan zudem, dass sämtliche Distanzierung und der Kontaktabbruch allein dem Schutz ihrer Kinder gedient hätten. (jag)