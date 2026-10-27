„Wie peinlich“Heftige Kritik an Königin Mary und König Frederik wegen Dienstreisen

Das dänische Königshaus sieht sich erneut Vorwürfen bezüglich seines Umweltverhaltens ausgesetzt. Anlass ist eine Reise von König Frederik X. nach Holstebro zur Einweihung einer neuen Standarte für das Jütländische Dragonerregiment. Für die Strecke von etwa 345 Kilometern aus Kopenhagen nutzte der Monarch einen Hubschrauber.

Der Termin dauerte weniger als eine Stunde und war der einzige offizielle Programmpunkt des Königs an diesem Tag. Eine Stellungnahme zur Verkehrsmittelwahl lehnte der Palast auf Anfrage ab.

Kritik an König Frederik wegen Hubschrauberflug

Die Reise steht im Kontrast zum offiziellen Engagement der Königsfamilie für den Umweltschutz. Königin Mary nimmt vom 8. bis zum 10. November 2026 gemeinsam mit Klimaministerin Samira Nawa an der UN-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya teil.

Die Königshaus-Expertin Trine Villemann äußerte gegenüber der Zeitung „Ekstra Bladet“ deutliche Kritik an dem Vorgehen. Es wundere sie, dass die Beteiligten nicht selbst erkennen würden, wie peinlich das sei.

Grünes Image auf dem Prüfstand

Sie kritisierte die unterschiedlichen Maßstäbe, wenn einerseits für den Umweltschutz eingetreten werde und andererseits ein Hubschrauber für Inlandstermine genutzt werde. Das Königspaar wirke in dieser Hinsicht gleichgültig. „Es wundert mich, dass sie selbst nicht erkennen, wie peinlich das ist“, so Villemann.

König Frederik hat in der Vergangenheit wiederholt die Bedeutung der grünen Wende hervorgehoben und dies auch in seinem Regierungsmanifest verankert. Die Wahl seiner Transportmittel sorgte jedoch bereits mehrfach für Diskussionen.

Neben Helikopter- und Flugreisen steht auch die Nutzung des dieselbetriebenen Königsschiffs Dannebrog in der Kritik. Zudem begleiteten Debatten über die Frequenz seiner Freizeitphasen die ersten Monate seiner Amtszeit.

Trine Villemann gilt als eine der bekanntesten Royal-Expertinnen Dänemarks. Die Journalistin und Autorin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem dänischen Königshaus und hat mehrere Bücher über die Monarchie veröffentlicht.

Dabei ist sie für ihre kritische Haltung gegenüber den Royals bekannt und hinterfragt insbesondere deren öffentliche Rolle und den Umgang mit ihrer Macht. Mit ihren Analysen und Kommentaren sorgt sie regelmäßig für Diskussionen über die dänische Königsfamilie. (jag)