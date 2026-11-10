Die britische Königsfamilie hat am Sonntag in London der gefallenen Soldaten Großbritanniens und des Commonwealth gedacht. Bei dem traditionellen National Service of Remembrance am Kenotaph fehlten jedoch die drei Kinder von Thronfolger William und Prinzessin Kate.

Wie das US-Magazin „People“ berichtet, blieben Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) der Zeremonie fern. König Charles führte die Riege der Royals an, begleitet von Königin Camilla, Prinz William, Prinzessin Kate sowie weiteren Mitgliedern der Familie.

Strenge Tradition prägt das Gedenken der Royals

Das Fehlen der Geschwister gilt Beobachtern demnach als konsequenter Schritt, da der Anlass einen besonders ernsten und würdevollen Charakter hat. Bei Feierlichkeiten wie der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ oder Gottesdiensten an Feiertagen sind die Kinder regelmäßig dabei. Am „Remembrance Sunday“ hingegen treten traditionell erst volljährige Mitglieder der Königsfamilie öffentlich auf.

Prinz William nahm 2004 im Alter von 22 Jahren erstmals an der Gedenkveranstaltung teil. Damals verfolgte er die Zeremonie noch als Beobachter von einem Balkon des Außenministeriums aus. Seinen ersten Kranz legte der heutige Prince of Wales 2007 nieder, nachdem er seine Ausbildung an der Militärakademie Sandhurst abgeschlossen und seine Ernennung zum Offizier erhalten hatte.

Festival of Remembrance und Ausblick auf Weihnachten

Ganz vom Gedenken ausgeschlossen ist der royale Nachwuchs dennoch nicht mehr. Prinz George begleitete seine Mutter Prinzessin Kate im vergangenen Jahr zum sogenannten „Festival of Remembrance“ in der Royal Albert Hall, das traditionell am Vorabend des Gedenksonntags stattfindet.

William hatte den Termin damals verpasst, da er sich nach der Verleihung des Earthshot Prize in Brasilien auf dem Rückflug befand. Zum Gedenken am Sonntagvormittag war er jedoch rechtzeitig wieder in London.

Mit den nächsten öffentlichen Auftritten der drei Kinder wird zur Weihnachtszeit gerechnet. Dazu gehören das alljährliche Weihnachtskonzert „Together at Christmas“ von Prinzessin Kate in der Westminster Abbey und der traditionelle gemeinsame Kirchgang der Familie in Sandringham.