Ein Video in den sozialen Medien dokumentiert die Anreise des britischen Thronfolgers und seines ältesten Sohnes nach Spanien. Prinz William und Prinz George nutzten für den Flug nach Barcelona eine reguläre Linienmaschine, wie der „Daily Express“ berichtet.

Die beiden saßen demnach im vorderen Teil der Kabine, vermutlich an Bord einer Maschine der Gesellschaft British Airways, begleitet von Mitarbeitern ihres Sicherheitsdienstes. Ziel der Reise war das Fußballspiel von Aston Villa gegen den FC Barcelona im Camp Nou, das die englische Mannschaft mit 0:3 verlor.

Es handelte sich um den ersten öffentlichen Auftritt von George seit Beginn seiner Schulzeit am Eton College im September; der 13-Jährige nutzt derzeit die Ferien für den Ausflug.

Reaktionen auf Plattform X würdigen Verzicht auf Privatjet

Die Aufnahme, die den Vater und den Sohn kurz vor dem Verlassen des Flugzeugs zeigt, verbreitete sich auf der Plattform X und rief zahlreiche Reaktionen hervor. Viele Nutzer zeigten sich überrascht über den Verzicht auf einen Privatjet. Ein Kommentator schrieb: „Es sieht nicht einmal nach First Class aus.“

Ein anderer Nutzer bemerkte: „William macht es so, wie es sein künftiges Volk tut. Linie und Economy-Klasse.“ Bereits in der Vergangenheit nutzte die Familie für Urlaubsreisen reguläre Flüge, statt eigene Maschinen zu chartern.

Bestreben um Normalität prägt den Alltag der Familie

Hinter der Wahl des Verkehrsmittels stehen laut Beobachtern neben ökologischen Aspekten vor allem erzieherische Gründe. William und Catherine verfolgen seit Jahren das Ziel, ihren Kindern trotz des weltweiten Bekanntheitsgrades ein möglichst bodenständiges Umfeld zu bieten.

Aus diesem Grund zog die Familie im Jahr 2022 von London nach Windsor und verzichtet im Haushalt weitgehend auf fest angestelltes, im Haus lebendes Personal.

Während Prinzessin Kate sowie die beiden jüngeren Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis die Reise nicht mitantraten, verfolgten William und George die Partie gemeinsam von der Tribüne aus. (jag)