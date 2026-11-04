„Fantastische Unterstützung“König Haakon und Mutter Sonja führen historischen Abend im Palast an

Königin Sonja und König Haakon VIII. von Norwegen empfingen am Dienstagabend (3. November 2026) im Königlichen Schloss in Oslo die norwegischen Regionalgouverneure. Erstmals seit Haakons Thronbesteigung traten Mutter und Sohn dabei allein als Duo auf.

Das norwegische Königshaus hatte das Dinner im offiziellen Terminkalender angekündigt. König Haakon richtete die Veranstaltung für die sogenannten „Statsforvaltere“ aus. Die Regionalgouverneure sind die höchsten staatlichen Vertreter in den norwegischen Verwaltungsbezirken.

35 Jahre war Sonja Königin an Haralds Seite

Am 28. August 2026 starb König Harald V. im Alter von 89 Jahren. Sein Sohn Haakon wurde unmittelbar zu seinem Nachfolger und trägt seither den Königstitel. Eine Krönung gibt es in Norwegen nicht. Am 1. September legte Haakon vor dem Parlament seinen Eid auf die Verfassung ab.

Für Sonja bedeutete der Tod ihres Mannes einen tiefgreifenden Wechsel ihrer Rolle. Seit Haralds Thronbesteigung im Januar 1991 hatte sie rund 35 Jahre an seiner Seite als Königin gestanden. Nun begleitet sie ihren Sohn, der die Aufgaben des Staatsoberhauptes übernommen hat. Im norwegischen Königshaus wird sie weiterhin als Königin Sonja geführt.

Haakon spricht über seine Mutter

Wie wichtig seine Mutter für die neue Konstellation ist, machte Haakon bei einem Besuch in Narvik am 13. Oktober deutlich. „Sie ist eine fantastische Unterstützung sowohl für die Königin als auch für mich“, sagte er laut der norwegischen Zeitung „VG“ mit Blick auf Sonjas Unterstützung für ihn und Königin Mette-Marit.

Das Blatt hatte am 26. Oktober über Sonjas umfangreiches Programm und ihre fortgesetzten Repräsentationsaufgaben berichtet. Beim traditionellen Parlamentsdinner am 22. Oktober hatte Haakon die Abgeordneten gemeinsam mit seiner Mutter und Kronprinzessin Ingrid Alexandra empfangen.

Haakon bedankt sich bei den Regionalgouverneuren

In seiner Rede würdigte der König den Einsatz der Gäste bei den Besuchen der Königsfamilie in ihren jeweiligen Regionen.

„Vielen Dank für den großen Einsatz, den Sie leisten, wenn wir zu Besuch kommen. Sie helfen dabei, für viele Menschen schöne Erinnerungen zu schaffen. Und ohne Sie hätten wir es nicht geschafft“, sagte Haakon laut der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. Die Agentur bestätigte auch, dass es Haakons erstes Dinner für die Regionalgouverneure in seiner neuen Funktion als König war.

Sonja setzte bei dem festlichen Abend einen besonderen Akzent. Sie trug ihre moderne goldene Tiara mit dem dazugehörigen Collier, das ihr Harald 1997 zu ihrem 60. Geburtstag geschenkt hatte.

Dazu kombinierte sie die Schärpe und den Stern des Sankt-Olav-Ordens sowie den Familienorden von König Harald. Damit erinnerte ihr Auftritt auch an die jahrzehntelange gemeinsame Zeit mit ihrem verstorbenen Mann.