König Haakon VIII. hat am vergangenen Freitag zum ersten Mal als neues Staatsoberhaupt das norwegische Parlament eröffnet – doch ein wichtiger Platz blieb leer: Seine Ehefrau, Königin Mette-Marit, fehlte an seiner Seite. Wie schon bei seiner vorangegangenen Vereidigung musste der 53-jährige Monarch den bedeutsamen Termin ohne seine Gemahlin wahrnehmen.

Grund für die anhaltende Abwesenheit ist der ernste Gesundheitszustand der Königin, die sich im Juni infolge ihrer chronischen Lungenfibrose einer lebensrettenden Lungentransplantation unterziehen musste und sich seither in einer langwierigen Rehabilitationsphase befindet.

Lungentransplantation bei Mette-Marit: Adelsexpertin warnt vor Überlastung des Königs

In Norwegen wächst angesichts der Situation die Sorge um die Handlungsfähigkeit des Königshauses. Die Adelsexpertin Tove Taalesen betonte gegenüber der norwegischen Zeitung „Dagbladet“, dass König Harald und Königin Sonja stets als starkes Tandem agiert hätten.

Für den neuen König sehe die Lage hingegen prekär aus: Haakon laufe Gefahr, ein deutlich einsamerer Herrscher zu werden, da er im Moment kaum Menschen an seiner Seite habe, mit denen er sich die repräsentativen Pflichten teilen könne.

Bislang habe sich die neue Königin bedingt durch die Operation kaum in der Öffentlichkeit gezeigt, was zwar medizinisch nachvollziehbar sei, den Palast aber vor enorme Herausforderungen stelle.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra springt nach Studienabbruch für ihre Mutter ein

Aus dem engeren Kreis der Königsfamilie gibt es kaum Entlastung. Die 89-jährige Königin Sonja trauert um ihren verstorbenen Ehemann König Harald V., während Prinzessin Märtha Louise ihre offiziellen Aufgaben für die Krone bereits niedergelegt hat.

Als Stütze erweist sich derzeit vor allem Kronprinzessin Ingrid Alexandra: Die 22-jährige Thronfolgerin hatte bereits im Juni ihr Studium in Australien vorzeitig abgebrochen, um ihrer schwerkranken Mutter beizustehen.

Am Freitag sprang sie kurzfristig ein und begleitete ihren Vater zur Parlamentseröffnung. Taalesen mahnte an, dass es der Kronprinzessin künftig ermöglicht werden müsse, neben ihrer Ausbildung dauerhaft royale Pflichten zu übernehmen, da eine vollständige Genesung und Rückkehr von Königin Mette-Marit auf absehbare Zeit kaum zu erwarten sei. (jag)