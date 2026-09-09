Am Mittwoch, 9. September 2026, zeigte sich die norwegische Königsfamilie beim Staatsbegräbnis im Osloer Dom tief berührt. Neben den Angehörigen, denen der schwere Abschied von König Harald V. sichtlich naheging, erwiesen rund 1000 Gäste dem Monarchen die letzte Ehre – darunter Schwedens König Carl Gustaf und seine Familie, der britische Thronfolger Prinz William sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Inmitten der getragenen Zeremonie sorgte ein musikalischer Höhepunkt für die wohl emotionalsten Szenen des Gottesdienstes: Als die Künstlerin Hillari gemeinsam mit einem Chor die englische Kirchenhymne „Abide With Me“ anstimmte, war die Trauer im Osloer Dom greifbar.

Königin Mette-Marit und Kronprinzessin Ingrid Alexandra zeigen Emotionen

Nicht nur Ministerpräsident Jonas Gahr Støre musste zu den Klängen die Tränen mit dem Handrücken trocknen, auch Königin Mette-Marit kämpfte sichtlich mit ihren Emotionen und suchte in diesen schweren Minuten immer wieder nach der Hand ihres Mannes Haakon. Zuvor rangen bereits Königin Sonja und Prinzessin Märtha Louise sichtlich um Fassung und wischten sich während der bewegenden Gedenkworte die Tränen aus den Augen.

Als gleichzeitig Prinz Sverre Magnus von den Gefühlen überwältigt wurde und mit den Tränen rang, stand ihm seine ältere Schwester zur Seite: Kronprinzessin Ingrid Alexandra suchte den Blickkontakt, legte tröstend eine Hand auf seine Schulter und spendete ihrem jüngeren Bruder still Halt. Trotz der tiefen Trauer zeigte sich die künftige Thronfolgerin gefasst, sang beim Refrain mit und lächelte immer wieder sanft, während die kraftvollen Stimmen den Kirchenraum erfüllten.

Kronprinzessin Victoria von Schweden spricht während der Trauerfeier für König Harald V. ein Gebet. Copyright: Lise Åserud/NTB/dpa

Ergreifend war auch der Auftritt von Kronprinzessin Victoria von Schweden. Sie hielt während der Trauerfeier im Osloer Dom eine Fürbitte für ihren verstorbenen Patenonkel und wählte dafür das Franziskusgebet. Darin heißt es unter anderem: „Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.“ Victoria war zwei Tage zuvor eigens aus Indonesien zurückgereist, um an der Beisetzung teilnehmen zu können.

Schweigeminute für König Harald bewegt Norwegen

Prinz Sverre Magnus, König Haakon VIII., Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinzessin Märtha Louise von Norwegen treffen während des Trauerzugs mit dem Sarg des verstorbenen Königs Harald V. an der Kathedrale in Oslo ein. Copyright: AFP

Nicht nur im Inneren des Doms herrschte tiefe Ergriffenheit. Als um Punkt 13.00 Uhr im ganzen Land eine Schweigeminute begangen wurde, erstarrte auch das öffentliche Leben in der norwegischen Hauptstadt vollständig. Die Menschen blieben mitten auf den Straßen und Gehwegen stehen, der Verkehr ruhte, und Passanten hielten einander weinend im Arm, um ihrem verstorbenen König in stiller Eintracht die letzte Ehre zu erweisen.

Vor der Kathedrale und an öffentlichen Übertragungsorten verfolgten Tausende den Gottesdienst gemeinsam über Lautsprecher und Bildschirme. Wie die ARD berichtete, ging dabei vor allem in jenen Momenten ein spürbares, tief betroffenes Raunen durch die Menge, in denen Haralds Witwe, Königin Sonja, auf den Bildschirmen sichtbar wurde.