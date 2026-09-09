Beim Staatsbegräbnis für König Harald V. erwiesen zahlreiche europäische Royals dem verstorbenen Monarchen die letzte Ehre. Aus Großbritannien reiste der Thronfolger an – allerdings ohne seine Ehefrau: Prinz William erschien ohne Prinzessin Kate in der norwegischen Hauptstadt.

Der Grund für Kates Fernbleiben liegt im privaten Umfeld der Familie. Für die dreifache Mutter stehen in diesen Tagen entscheidende Termine an, da für die Kinder das neue Schuljahr begonnen hat. Besonders für den ältesten Sohn, Prinz George, bricht ein neuer Lebensabschnitt an: Der Dreizehnjährige wechselte ans renommierte Eton College.

Eton-Debüt: Prinzessin Kate kümmert sich um Prinz George

Während Prinzessin Charlotte und Prinz Louis weiterhin die Lambrook School besuchen, erforderte der Schulstart am traditionsreichen Jungen-Internat die volle Aufmerksamkeit und Unterstützung der Eltern vor Ort. Kate blieb daher laut britischen Medien in Windsor, um den Kindern bei diesem Übergang zur Seite zu stehen.

Gemeinsam mit dem japanischen Kronprinzenpaar Fumihito und Kiko trafen Prinz William und Prinzessin Anne nach dem Trauerzug vom Schloss an der Osloer Domkirche ein, um König Harald V. vor seiner Beisetzung in der Gruft der Festung Akershus das letzte Geleit zu geben. Copyright: AFP

Ganz auf familiäre Begleitung musste William in Oslo dennoch nicht verzichten. Anstelle seiner Frau reiste seine Tante, Prinzessin Anne, mit dem Thronfolger nach Norwegen.

Prinzessin Anne an Williams Seite

Ihre Anwesenheit hat zudem eine besondere familiäre Bedeutung für das norwegische Königshaus: Die Schwester von König Charles III. ist die Taufpatin des neuen norwegischen Monarchen, König Haakon. Gemeinsam vertraten Anne und William die britische Krone bei den feierlichen Zeremonien im Osloer Dom.

Japans Kronprinz Akishino (l-r) und Kronprinzessin Kiko, Großbritanniens Prinz William und Großbritanniens Prinzessin Anne folgen dem Trauerzug anlässlich der Beisetzung des norwegischen Königs Harald V., als sie an der Osler Domkirche eintreffen. Copyright: Markus Schreiber/AP/dpa

Dass William statt König Charles III. nach Oslo reiste, folgt einer langen Tradition: Britische Monarchen lassen sich bei Staatsbegräbnissen im Ausland üblicherweise durch hochrangige Mitglieder der königlichen Familie vertreten.

Als Norwegens legendärer „Volkskönig“ Olav V. vor 35 Jahren zu Grabe getragen wurde, erwies ebenfalls der damalige Thronfolger die letzte Ehre: Prinz Charles reiste damals stellvertretend für seine Mutter Königin Elizabeth II. an. Nun wiederholte sich dieses royale Protokoll eine Generation später mit Prinz William.