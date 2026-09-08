„Danke für ein schönes Leben“Königin Sonja nimmt allein an Haralds Sarg Abschied

Einen Tag vor dem Staatsbegräbnis für König Harald V. hat der norwegische Palast intime Einblicke in die Trauer der Königsfamilie gewährt. Auf Instagram veröffentlichte der Hof Aufnahmen von Königin Sonja (89), die in der Schlosskapelle in Oslo allein vor dem Sarg ihres verstorbenen Mannes steht, um persönlich Lebewohl zu sagen.

Schlichter Abschiedsgruß und Rückblick auf fast 60 gemeinsame Jahre

Begleitet werden die Bilder von einer schlichten Widmung: „Danke für ein schönes Leben“. Dieselben Worte wählte Sonja bereits für die Schleife an ihrem Trauerkranz. Neben den aktuellen Aufnahmen aus der Kapelle teilte das Königshaus auch ein historisches Foto, das das Paar vor Jahrzehnten mit seinen Kindern zeigt – dem heutigen König Haakon (53) und Prinzessin Märtha Louise (54). Königshaus-Expertin Caroline Vagle vom Magazin „Se og Hør“ sprach von Aufnahmen, die „in vielerlei Hinsicht ein ganzes Leben umfassen“.

Bis Dienstagabend hat auch die norwegische Bevölkerung Gelegenheit, dem aufgebahrten König in der Schlosskapelle die letzte Ehre zu erweisen. Seit Tagen reihen sich Tausende Menschen in stundenlange Warteschlangen ein, um Abschied von dem im Alter von 89 Jahren verstorbenen Monarchen zu nehmen.

Beisetzung auf Festung Akershus – Sonjas künftige Rolle

Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hatte nach Haralds Tod die enge Verbindung des Paares hervorgehoben. Sonja stand fast sechs Jahrzehnte an der Seite des Staatsoberhaupts und trat trotz ihrer Trauer zuletzt mehrfach öffentlich in Erscheinung, unter anderem am Fenster des Königlichen Palastes mit Blick auf die Trauernden.

Nach dem Tod ihres Mannes behält sie den Titel Königin, die Anrede „Ihre Majestät“ entfällt künftig. Zudem soll sie das Königshaus weiterhin repräsentieren, insbesondere in den Bereichen Kunst und Kultur.

Mit dem Staatsbegräbnis am Mittwoch erreicht die Landestrauer ihren Höhepunkt. Zu den feierlichen Zeremonien in der Kathedrale von Oslo werden zahlreiche hochrangige Royals aus aller Welt erwartet: Neben amtierenden Dynastien wie jenen aus Spanien, den Niederlanden, Schweden oder Großbritannien reisen auch Vertreter ehemaliger Herrscherhäuser an, darunter aus Serbien und Bulgarien. Anschließend wird Harald im königlichen Mausoleum auf der Festung Akershus seine letzte Ruhe finden.