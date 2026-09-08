Knapp zwei Wochen nach seiner Rückkehr nach Großbritannien ist Prinz Harry erstmals wieder in London aufgetaucht. Wie das US-Magazin „People“ berichtet, verbrachte der 41-Jährige am Freitag, 4. September, fast den gesamten Tag in den „Tower Bridge Studios“, die für Video- und Podcast-Produktionen genutzt werden.

Das Studio postete am Montag ein Foto von Harry beim Signieren der Gästewand: „Danke an Prinz Harry, dass er sich für die Tower Bridge Studios entschieden hat! Es war uns eine absolute Freude.“ Ein Insider ergänzte: „Er war zu allen extrem freundlich. Es war alles sehr entspannt.“

Geheimprojekt in London: Prinz Harry im Aufnahmestudio gesichtet

Was genau hinter den geschlossenen Türen entstand, bleibt unklar; gebucht hatte eine unabhängige Produktionsfirma. Harry war am 26. August gemeinsam mit Herzogin Meghan (45) und den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) in Birmingham gelandet.

Die Familie will sich für längere Zeit eine private Basis in der Heimat aufbauen, behält aber ihr Haus im kalifornischen Montecito. In Großbritannien bereitet Harry unter anderem die Invictus Games 2027 in Birmingham vor.

Rückkehr ohne royale Pflichten: Palast stellt Harrys Status klar

Eine Rückkehr zu offiziellen Pflichten bedeutet das nicht. König Charles stellte am Montag in einer offiziellen Handreichung klar: „Es ist allgemein bekannt, dass der Herzog und die Herzogin im Januar 2020 von der Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben im Namen des Monarchen zurückgetreten sind und keine arbeitenden Mitglieder der königlichen Familie mehr sind.“

Hat Prinz Harry wieder Grund zu lachen? Britische und US-amerikanische Medien berichten über ein neues Geheimprojekt. (Archivbild) Copyright: Suzanne Plunkett/PA Wire/dpa

Daraus folge, dass sich am derzeitigen Status des Paares nichts ändere und ihre Anreden als Seine und Ihre Königliche Hoheit weiterhin ruhen. „Kurz gesagt, ihre Stellung gleicht der von Privatpersonen mit kommerziellen und gemeinnützigen Interessen“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Damit setzt der Palast klare Grenzen, auch wenn sich Harrys persönliches Verhältnis zu König Charles zuletzt schrittweise angenähert haben soll. Zu seinem älteren Bruder Prinz William herrscht laut „People“ hingegen weiterhin vollständige Funkstille ohne jede Bewegung.

Harry selbst hatte bereits im Vorjahr öffentlich betont, dass er sich eine Versöhnung mit seiner Familie wünsche, da es keinen Sinn mehr ergebe, weiterzukämpfen.