Im British Museum haben König Charles III. und Königin Camilla einen außergewöhnlichen Kulturschatz in Augenschein genommen. Der beinahe 1000 Jahre alte Teppich von Bayeux kann damit erstmals nach dem 11. Jahrhundert wieder in Großbritannien betrachtet werden.

Bei einer exklusiven Vorbesichtigung inspizierten die Royals die geschichtsträchtige Stickarbeit zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seiner Gattin Brigitte. Anwesend waren zudem der britische Premierminister Andy Burnham sowie seine Frau Marie-France van Heel.

Die Eroberung Englands auf 70 Metern Leinen

Bei dem Teppich von Bayeux handelt es sich genau genommen nicht um einen gewebten Teppich, sondern um eine Stickarbeit auf Leinen mit einer Länge von etwa 70 Metern. Das Kunstwerk aus dem Mittelalter schildert in 58 Einzelbildern die Geschehnisse, die zur Invasion Englands im Jahre 1066 führten.

Königin Camilla und der französische Präsident Emmanuel Macron treffen ein, um die Ausstellung zum Wandteppich von Bayeux im British Museum zu besuchen. Copyright: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Abgebildet sind beispielsweise König Harold, die Auseinandersetzung bei Hastings und Wilhelm, der Herzog der Normandie, welcher nachfolgend den Beinamen Wilhelm der Eroberer erhielt. Auf dem geschichtsträchtigen Textil sind über 620 Personen sowie Hunderte von Tieren verewigt.

Von den Nationalsozialisten konfisziert

Die Historie des Teppichs ist jedoch nicht nur von hohem Alter geprägt, sondern sie ist ebenfalls mit einer finsteren Epoche der deutschen Vergangenheit verknüpft. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs konfiszierten die Nationalsozialisten die Stickerei, brachten sie nach Paris und lagerten sie im Louvre ein.

Die Stickarbeit wurde dort jedoch nicht der Öffentlichkeit präsentiert, wie das Magazin „Town & Country“ meldet. Nach Beendigung des Krieges erfolgte die sichere Rückführung nach Bayeux.

Geheimer Transport nach Großbritannien

Der jüngste Transport des geschichtsträchtigen Kulturguts verlief ebenfalls unter außergewöhnlichen Bedingungen. Im Juli wurde das Werk von Frankreich aus nach Großbritannien überführt, wobei strikte Sicherheitsmaßnahmen galten.

Mithilfe eines Lkw wurde das Artefakt in einem klimatisierten Spezialbehälter mit stoßabsorbierender Vorrichtung durch den Eurotunnel transportiert. Die gesamte Operation blieb bis zur erfolgreichen Ankunft unter Verschluss. Das British Museum nahm die Lieferung am 10. Juli um 2.50 Uhr in Empfang.

Nicht nur die historische Stickerei sorgte für Aufsehen. Auch Königin Camilla und Brigitte Macron zogen mit ihren Looks die Blicke auf sich. Beide erschienen in weißen Kleidern und sorgten damit beinahe für einen Partner-Look.

Camilla setzte auf ein elfenbeinfarbenes Kleid von Anna Valentine, das mit auffälligen schwarzen Stickereien verziert war. Auf besonderen Schmuck verzichtete die Königin bei dem Termin.

Auch Brigitte Macron entschied sich für ein weißes Kleid und unterstrich damit die elegante Optik des gemeinsamen Auftritts. Die beiden Frauen präsentierten sich damit farblich auffallend abgestimmt, während Charles und Emmanuel Macron klassisch im dunklen Anzug erschienen.