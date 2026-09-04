„Bilder einer opfernden Prinzessin“Astrid von Norwegen trauert allein am Sarg von König Harald V.

Das norwegische Königshaus hat Fotos veröffentlicht, die Prinzessin Astrid bei einem ruhigen Abschied von ihrem Bruder, König Harald V., zeigen. Darauf ist die 94-Jährige zu sehen, wie sie einsam in einem Rollstuhl vor dem mit der norwegischen Nationalflagge drapierten Sarg in der Kapelle des Schlosses sitzt.

Die königliche Krone ist neben dem Sarg platziert und von einer Vielzahl an Blumensträußen umgeben. Weitere Aufnahmen dokumentieren den Moment, in dem die Prinzessin vom Fenster des Palasts aus die Blumen betrachtet, die Bürger auf dem Vorplatz niedergelegt haben.

König Harald V. ist am 28. August im Alter von 89 Jahren im Rikshospitalet in Oslo gestorben. Mit dem Tod ihres Bruders überlebt Prinzessin Astrid nun beide ihrer Geschwister. Bereits 2012 war ihre ältere Schwester, Prinzessin Ragnhild, verstorben.

Emotionale Reaktionen auf die Trauerbilder

Die Veröffentlichung der Aufnahmen aus dem Palast löste eine Welle von Emotionen aus. In sozialen Medien äußerten zahlreiche Nutzer ihre Anteilnahme und nannten die Darstellungen „starke Bilder einer opfernden Prinzessin“.

Für Astrid von Norwegen stellt dieser Verlust den traurigen Höhepunkt eines von gesundheitlichen Problemen geprägten Jahres dar. Die 94-Jährige musste sich im März einer stationären Behandlung wegen einer Lungenentzündung unterziehen, im Mai wurde ihr ein temporärer Herzschrittmacher implantiert.

Am norwegischen Hof wurde eine offizielle Trauerzeit von einem Monat angesetzt, die bis zum Staatsbegräbnis am 9. September im Dom von Oslo andauert. In dieser Zeit hat der neue Regent, König Haakon VIII., alle üblichen Verpflichtungen der königlichen Familie ausgesetzt.

Ein Leben im Dienst der norwegischen Krone

Bereits in jungen Jahren nahm Astrid, die ältere Schwester von Harald, eine bedeutende Position am norwegischen Hof ein. Nach dem frühen Tod ihrer Mutter fungierte sie von 1954 bis 1968 praktisch als „First Lady“ an der Seite ihres Vaters, König Olav V.

Durch ihre Eheschließung mit dem bürgerlichen Segelsportler Johan Martin Ferner im Jahr 1961 verlor sie den Titel „Königliche Hoheit“. Aufgrund der damals ausschließlich männlichen Sukzessionsregelung war sie zudem nie in der Thronfolge berücksichtigt.

Trotzdem hielt sie der Monarchie über viele Jahrzehnte als engagiertes Mitglied die Treue. Für ihr beständiges Engagement im Auftrag des Königshauses erhält die Mutter von fünf Kindern seit langer Zeit eine Ehrengabe vom Staat.