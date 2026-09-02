Wenn am 9. September im Osloer Dom die Staatsbeerdigung für König Harald V. stattfindet, blickt die royale Welt mit Spannung nach Großbritannien. Welches hochrangige Mitglied des Hauses Windsor dem verstorbenen norwegischen Monarchen das letzte Geleit erweisen wird, ist im Buckingham-Palast zwar noch Verschlusssache, doch ein Blick in die Archive zeigt verblüffende Parallelen. Eine ganz ähnliche Konstellation erlebte London bereits im Januar 1991 beim Begräbnis von Haralds Vater, König Olav V.

Prinz Charles und Prinzessin Anne reisten 1991 nach Oslo

Nach britischer Tradition lassen sich regierende Monarchen bei Trauerfeiern im Ausland häufig durch hochrangige Mitglieder der Familie vertreten. Als der norwegische „Volkskönig“ Olav vor 35 Jahren zu Grabe getragen wurde, vertrat der damalige Thronfolger Prinz Charles seine Mutter Königin Elizabeth II.

Begleitet wurde er von seiner Schwester, Prinzessin Anne. Beide verband ein enges Verhältnis zu Harald und Sonja. Während ihres Aufenthalts in Norwegen wohnten die beiden britischen Royals sogar auf dem königlichen Landsitz Skaugum.

Prinzessin Diana war nicht dabei

Prinzessin Diana fehlte damals an der Seite ihres Ehemanns. Zum einen befand sich die Ehe von Charles und Diana zu Beginn des Jahres 1991 bereits in einer tiefen Zerrüttung, sodass gemeinsame Auslandstermine konsequent vermieden wurden. In London wurde Olav V. später zudem mit einem Gedenkgottesdienst in der Westminster Abbey gewürdigt.

Prinzessin Diana blieb 1991 daheim. (Archivbild) Copyright: John Giles/PA/epa/dpa

Für den bevorstehenden Staatsakt von Harald V. könnten die Zeichen nun erneut auf Kontinuität stehen. Nach dem Vorbild seines Vaters, des heutigen Königs Charles, wäre Thronfolger Prinz William ein naheliegender Vertreter der britischen Krone. Prinzessin Kate an seiner Seite ist als Begleitung durchaus vorstellbar. Auch Prinzessin Anne käme als Vertreterin erneut infrage.

Reisen Prinz William und Prinzessin Kate nach Oslo?

Dass König Charles III. trotz aller Tradition selbst anreist, ist allerdings nicht ausgeschlossen. Die norwegische Königshausexpertin Tove Taalesen rechnet sogar fest mit Charles und Königin Camilla. Beide seien nicht nur Verwandte und Kollegen der norwegischen Royals, sondern auch privat befreundet. Auch die gesundheitliche Situation des britischen Königs dürfte bei den Reiseplanungen eine Rolle spielen.

Reisen Prinz William und Prinzessin Kate nach Oslo? (Archivbild) Copyright: IMAGO / i Images

Die Verbindung zwischen beiden Königshäusern reicht historisch tief. Haralds Großmutter Maud war eine britische Prinzessin und Tochter von König Edward VII. Sie heiratete 1896 den späteren norwegischen König Haakon VII. und wurde damit zur ersten Königin des modernen Norwegens.

Über Maud ist Harald somit ein direkter Urenkel des britischen Königs Edward VII. Die familiären Bande zwischen dem britischen und dem norwegischen Königshaus reichen damit über mehrere Generationen zurück.